新竹好市多大解放！　從地下室開始排「人潮無止盡」直擊

▲人潮從地下室就開始排了！（圖／翻攝新竹爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

三級解封倒數9天，大家仍在家乖乖防疫嗎？一名新竹哥驚呼，今（3）日早上去好市多一趟，怎料進場人數眾多，通行道擠滿無止盡的人潮，嚇得原PO急回報「有要去的人考慮一下！」

一名男網友在臉書《新竹爆料公社》透露，目前正在好市多新竹店，結果直擊地下室炸出一片人潮，可見民眾在黃線範圍內排隊，依工作人員指引，有秩序往前移動。

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由於部分排隊區域沒有保持安全距離，就怕有染疫風險，對此，原PO向當地人呼籲，「Costco目前人很多，有要去的人考慮一下！」

▲通行道滿滿的人！（圖／翻攝新竹爆料公社）



照片才貼出半小時，就引發網友朝聖，一派人搖頭直呼，「他們想中獎」、「自動解封三級」、「假日根本不會想要去」、「盡量別帶小孩去人多的地方啊」、「悶壞了，大解放」、「不自愛，確診了，怪東怪西」、「我剛回來人不算多，離開時進場人數才6%」、「超扯，大家都是身分證尾數偶數嗎」。

不過也有人反酸，「一定會有人群聚，我要說這不是群聚是日常購物補貨，你們群聚標準還真低，不補物資要餓死誰你們說啦」、「又是一篇無聊釣魔人的PO文～我是路過來看各位魔人酸大大留言的」、「哪一天人不多的？每天下班後都是這樣啊」、「又沒封城人家去買採買有違法？道德綁架不讓人出門購物店家沒生意倒閉，員工沒工作又是一回事了」。

▼網友也看傻眼！（圖／翻攝新竹爆料公社）

