3長照機構62染疫照服員占17人　楊文科：感控訓練沒過不准復工

▲新竹縣多家機構傳出群聚案例，其中照服員確診高達3成，楊文科下令長照機構沒讓照服員通過感控，不准復工。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

新竹縣發生多家機構群聚染疫事件，近幾日新增的確診者當中皆為長照或醫療機構的照服員、住民染疫，還都是多次PCR採檢後陰轉陽的案例。新竹縣長楊文科表示，已下令台大竹東醫院停止門、急診，另2家長照機構在隔離期滿復工前也不准再招收新住民，各機構隔離期滿復工前所有人員也都需要通過感控考核，若無法通過，一樣不准復工。

新竹縣內發生多起群聚感染，目前共有3家機構，累計已有62人確診。台大竹東醫院因其附屬的2個護理之家再度新增確診者，1日暫停所有門、急診，僅保留洗腎與慢性病拿藥等措施，維持醫院最低運能，直到清零計畫達成後，再逐步恢復相關運能。

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▲楊文科2日宣布3家發生群聚的機構，其照服員若無法通過感控考核，不准復工。（圖／新竹縣府提供）



楊文科指出，縣內群聚機構共有3家，為竹東B長照機構（瑪琍亞護理家）、C長照機構和B醫療機構（皆為台大竹東附屬護理之家）這3家機構所有人員總數為321人，目前為止共確診62人，整體確診發生率19.31%

而在62位確診者中，有17位是照服員，其餘為44位住民和1位護理人員，照服員佔所有確診者比例將近3成。而照服員確診比例高居不下的原因，從疫調就可以發現，因為部分確診照服員為「代班」，有跨機構服務的現象；縣府進一步調查也發現，部分照服員在防護裝備上的穿脫不符標準、防疫動作不確實，有相當大的可能是因為跨機構與感控措施不確實而染疫。

對此楊文科就表示，將要求縣內所有機構，加強對照服員的管理與訓練，嚴格落實建置防疫機制、健康監測與管理和感染管制教育訓練，並特別針對3家發生群聚事件的機構，解隔監測期滿復工前，必須嚴格要求徹底完成照服員訓練及落實防疫措施，若查核不通過，不給予復工。

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