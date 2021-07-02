竹科女跨足3縣市爆疑點！當地人驚揪「4天瞬移足跡」：不合理

▲竹科女頻繁出入，在6月29日確診！（圖／翻攝林智堅粉專）



網搜小組／劉維榛報導

新竹一名竹科女從業人員確診（案14925），長達1個月足跡公布後，卻讓當地人看傻眼。前半月她幾乎都待在新北，但後半月則出沒新竹，一名網友揪出她某4天竟能瞬間移動，質疑「足跡基本上都蠻詭異的！」

一名網友在PTT貼出三張足跡表，接著直呼「她在新竹的足跡基本上都蠻詭異的」，首先是6月23日，竹科女在下午5時許有去一趟寶雅關新店，接著5時55分就到可不可紅茶店，「逛寶雅+買飲料，可以在20分鐘內完成？我是蠻懷疑的啦。」

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25日部分，原PO也眼尖發現，竹科女「7-11金山店→集福宮→關東市場→關東無名麵店→金山街家樂福，這可以在45分鐘內完成？」而27日「10分鐘內，從傑里麵包到金山街可不可？」再來到29日，「15分鐘從原味燉品到金山可不可？這個是我覺得最誇張的，原味燉品比清大還遠。」

▲竹科女跨足三縣市，可點圖放大！（圖／新竹市府提供）



看到懷疑人生的原PO，只好做出三個總結，1.實聯制的系統可能有問題；2.該女簡訊可能一次性收集一次發；3.該女很愛可不可紅茶，「就算都是先打電話訂好，但她出沒時間都是用餐尖峰，不可能都不用等吧？」

文章曝光後，引發一票網友討論，「她也很愛家樂福」、「這距離真的是不可能完成」、「時間這麼精確疫調，如果不是開Google Maps」、「這真的閃電俠，應該有點問題」、「三級警戒可以去宮廟參拜？」「建中路馬上飆到金山街，超扯」、「當地人看一看馬上就抓包，這要仔細」。

但也有網友認為，快速移動的足跡應該不假，「應該是可能啦，現在三級警戒，基本上去買東西都是預先想好要買什麼 ，拿了就走，時間短」、「能拿疫情前，那種閒逛來判斷」、「都有實聯制，可以接受」、「實聯制只會紀錄進去的時間 有的時候他買完才掃也是有可能」、「有的人一直到結帳櫃台要檢查才會刷實聯」、「實聯制只有登記時間，停留時間只能靠人證」。

▲部分網友認為合理！（圖／翻攝PTT）

針對竹科女跨足三縣市的狀況，竹市市長林智堅表示，案14925目前匡列新竹同住室友2人、公司同事3人、男友及男友家人5人、宜蘭家人3人，共13人居家隔離，目前PCR一採11人為陰性、2人等待採檢結果，相關場所全面消毒進行中。

由於個案活動範圍擴及新北，感染源目前仍與新北市衛生局、警察局合作調查中，林智堅市長也因此再次呼籲，疫情不容鬆懈，全國三級警戒期間，請民眾務必要遵守「非必要不外出」原則，更應避免跨縣市移動。