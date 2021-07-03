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男子在河堤上遭人持刀砍傷　原是有「隱情」！

▲台南市警二分局查出中西區民權路河堤發生的兇殺案，係吳姓男子持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局查出中西區民權路河堤發生的兇殺案，係吳姓男子持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民權路河堤7月1日晚上發生的兇殺案，吳姓男子自稱在河堤上遭3至5名不詳人士持刀械砍傷頭部案，經台南市警二分局深入調查，發現本案係吳男持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白，是一場烏龍報案。

▲台南市警二分局查出中西區民權路河堤發生的兇殺案，係吳姓男子持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳男自稱停妥機車後，遭數人「蓋布袋」持利器砍殺頭受傷，而後再向運動路過的外籍人士討水喝，被報案人帶往安平區1家超商休息，並報警送醫。二分局警方案發後立即組成專案小組，至案發現場勘查，發現河堤上停放之吳男機車完好無損，安全帽仍置放於後照鏡上，現場未發現有任何打鬥可疑痕跡，與吳姓民眾所陳述顯有出入。

另前往民權路4段停車場旁勘查，發現吳民騎乘紅色機車影像於7月1日下午4時許進入停車場（鹽水溪畔），亦無其他車輛或人員跟蹤尾隨；另於2日下午再前往現場勘查與查訪，訪問當時目擊證人吳姓婦人表示，7月1日晚上6時30分至7時許，在鹽水溪堤防上運動時，發現1名男子從溪河中樹叢爬上堤防，躺在地上，頭上有明顯傷痕，全身濕透沾滿汙泥，並向運動的民眾討水喝，與吳男向警方所述相符。

▲台南市警二分局查出中西區民權路河堤發生的兇殺案，係吳姓男子持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白。（圖／記者林悅翻攝，下同）
警方再深入追查，查出吳男自行購買啤酒及水果刀，騎乘機車至鹽水溪堤防廢棄碉堡，再下車步行，邊走邊持刀砍頭，並跳入鹽水溪河中輕生，因為河水太淺，沒有辦法求死，於是又從溪河中自行爬上岸，被民眾發現報警，因吳男有嚴重幻聽、幻覺困擾，致精神狀況不佳，其身上傷痕，係為自己持刀自殘所造成，並非遭人砍傷，本案終於真相大白，也讓警方折騰警方一整天。

▲台南市警二分局查出中西區民權路河堤發生的兇殺案，係吳姓男子持水果刀自戕後跳水欲尋短未果，真相終於大白。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局呼籲民眾，「生命誠可貴」，千萬勿輕易結束自己的生命，若有心理或情緒等身心問題，可以循求正常管道抒發心情或至醫療院所診治，輕生不能解決問題，若能退一步思考，可為生命找到出路！

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