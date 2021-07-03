搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

▲花蓮市中華國小擠滿人。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，多個縣市都開放18歲以上的民眾預約疫苗殘劑，不過，因為現在的數量仍不足，因此也造成許多亂象。今天一早，就有網友直擊花蓮出現「前胸貼後背」的情況，大票民眾搶打疫苗，根本難以保持社交距離。讓人憂心的畫面曝光後，網友也紛紛留言回應，「破口了，群聚是否太誇張」、「原來搶殘劑要先測體能啊」。

有網友在臉書社團「花蓮同鄉會」貼文，呼籲大家不要在擠進來了，「比捷運還擠！」從照片可見，位在中華國小的接種站一早就湧進大批人潮，除了有搶打殘劑的民眾，現場也有65歲以上原住民、75歲以上長者，裡面塞滿滿，外頭更是排滿人，根本難以保持社交距離。

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▲網友看到「前胸貼後背」的情況，不禁感到憂心。（圖／原PO授權引用）

照片曝光後，網友也紛紛留言表示，「成人的確比小孩難控制」、「這樣群聚不就增加風險」、「奇怪！不是有安排時間嗎」、「如果叫警察來開單，會開單嗎」、「這樣的場景，在外地工作的花蓮人回鄉遙遙無期」、「別市上演過的亂象再度重演」、「這不是群聚那什麼才是群聚」、「為了保命，排隊搶打殘劑疫苗」。不過，也有網友透露，「下午場有改進喔！蠻順的」、「早上10點去也很順」。

本站曾報導《疫苗殘劑之亂！民眾搶翻「慘跌倒趴地」怒批：像狗一樣》，文中提到，為了搶打殘劑，早在前一天就有民眾到接種站排隊，還有民眾門一開就往前衝，結果卻在半路摔了一大跤，場面相當危險。對此，花蓮縣長徐榛蔚表示，因為疫苗不足才會出現這些問題，「至於動線混亂部分，縣府會再進行檢討。」