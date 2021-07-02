28歲港警遇刺「傷口距心臟僅10公分」　官方定調「孤狼式恐攻」

▲港警遇襲倒地，其餘員警立刻上前急救。（圖／香港警察 Hong Kong Police）

文／香港01

7月1日香港回歸中國24週年，晚上銅鑼灣SOGO百貨外一名28歲男警遇襲，他左肩近腋下位置中刀，血流如注送院救治。據悉，該名受傷男警在瑪麗醫院接受手術，至今（2）日清晨時分已完成手術，醫護人員正密切監察傷者情況，至今早9時男警情況嚴重。警隊福利主任會繼續跟進受傷警員情況，並提供即時的協助。

▲28歲港警遇刺，官方定調孤狼式恐攻。（圖／香港01記者林振華攝）

施襲的50歲男疑兇當場自捅胸口，送院後不治。警方將案件列灣仔企圖謀殺及自殺案，並嚴厲譴責這類嚴重危害他人性命的暴力行為。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全。

遇襲男警員左肩胛骨位置中刀，現時仍在瑪麗醫院留醫，他傷口長約10公分，傷及肺部。據瞭解，遇襲男警員今年28歲，入職8年，本身為水警，駐守水警南分區。現時則「入CAMP」接受警察機動部隊(簡稱PTU)訓練，駐守港島總區G連。7月2日凌晨近1時，受傷警員的3名親友，乘坐警車到達瑪麗醫院探望傷者。

▲香港保安局長鄧炳強及警務處長蕭澤頤到醫院探視遇刺員警。（圖／香港01記者林振華攝）

保安局局長鄧炳強與警務處處長蕭澤頤先後到達醫院探望受傷警員，至今（2）日凌晨近2時，鄧炳強會見傳媒，表示受傷的28歲警員左背中刀，傷口距離心臟約10公分，正接受手術。他指受傷警員當差8年，現駐守機動部隊，保安局和警隊會全力協助傷者及其家人。

鄧炳強又表示，警方會循意圖謀殺的方向調查，初步暫無證據顯示疑兇有同謀，而從疑兇家中檢獲的電腦等物件，顯示他受到分化及激化而成為「孤狼」，反映這是一宗孤狼式的本土恐襲事件，是一些鼓吹暴力、煽動仇恨、美化暴力是導致今次不幸事件的主因，形容背後的推手「滿手鮮血」。在案發後，網上仍有不少人美化事件，亦有人挑動他人參與暴力活動，警方有需要作出打擊，他呼籲社會要譴責及阻止挑撥及美化暴力的行為。

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