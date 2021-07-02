英國稱「不會丟棄對港歷史責任」　中使館：虛偽又雙標

▲港人手舉英國國旗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)近日發推特稱，香港國安法被用於壓製權利自由，而非保護公共安全；英國不會丟棄對香港民眾的歷史責任。對此，中駐英國使館今（2日）發消息指出，「英方官員不去好好反省那段歷史，反而對中方橫加指責，這是典型的虛偽和雙重標準。」

中駐英使館發言人表示，英方官員所發的推特罔顧事實、顛倒是非，蓄意詆毀香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際關系基本準則的踐踏。中方強烈不滿，堅決反對。

發言人指出，國安法實施一年來，香港社會重回安定。英方無視國安法推動香港由亂及治的事實，一再惡意抹黑，這只能進一步暴露推特炮製者的不良用心。

談到過去統治香港歷史，發言人稱，至於權利自由，香港回歸24年來，香港民眾依法享有的權利自由是前所未有的。反觀英方對香港長達156年殖民統治時期，香港民眾哪有什麽權利自由？「英方官員不去好好反省那段歷史，反而對中方橫加指責，這是典型的虛偽和雙重標準。」

最後，發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英方對香港的殖民統治早已結束，無權利用任何借口幹預香港事務。中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，避免在錯誤道路上越走越遠。