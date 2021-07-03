惡火奪4命旅館老闆未疏散房客百萬交保　嘆：消防員說留樓上安全

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓大火釀4死22傷悲劇，檢方蒐證調查後認定百香果商旅老闆蔡進峰，在大樓防火警鈴第一時間發報後，以廣播通知住客「警鈴測試」，後來發現確實起火竟未疏散房客，涉過失致死、過失傷害等罪，交保100萬元。對此，蔡進峰說，「這個政府讓我進退兩難」，旅館房間與員工辦公室位於7到9樓，相對安全，消防人員有說「留在辦公室人員是安全的，否則死傷會更大」，才會廣播通知住客為「警鈴測試」，卻變成這種結果，相當的無奈。

▲商旅業者蔡進峰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蔡進峰說同一件衣服已經穿了3天，沒有闔過眼，昨天深夜檢方以100萬元交保，他上午受訪時無奈的說，6月30日當晚整夜沒睡配合警消全力救災，檢方說他造成4人死亡，不能說不對，但起火點肇事是在2樓，2樓也有所有權人、也有管理人員，他們應該也要出來究責，現在我依然配合相關主管機關疫調及筆錄等等全力配合調查。

蔡進峰說，如果說因為是救災不力，我不是神仙，這種天災人禍不是我能夠掌握，消防人員有說「留在辦公室人員是安全的，否則濃煙密布死傷會更大」，才會廣播通知住客為「警鈴測試」，我是受害者，卻變成這種結果，也是他不願意看到的。

蔡進峰進一步指出，火災第一時間有巡察過，我負責檢疫人員安全，這後來我緊急拿著滅火器滅火與工作人員分頭進行，一人在商旅我則在一樓配合警消，這樣我錯了嗎，這個政府讓我進退兩難。

蔡進峰2日曾表示，當時他在6樓時有聞到煙味，就跟員工拿著滅火器到1樓，發現大樓濃煙密布，由於旅館防火設備齊全，躲房間較安全，於是他要員工冒著濃煙回到旅館，通知房客不要出來，並要求員工也躲在辦公室，因為在辦公室比較安全，他本人則帶消防隊員上樓忙著救人。

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