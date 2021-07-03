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以色列與英國「交換疫苗」破局！　逾百萬劑輝瑞面臨報廢

▲▼新冠肺炎,以色列,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列目前有65%的成年人已完整接種2劑疫苗，普及率高居全球第2，僅次於塞席爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

疫苗接種普及率位列全球前段班的以色列購入大量疫苗，如今卻有一批超過100萬劑的輝瑞疫苗可能面臨直接報廢。據外媒報導，這批疫苗將於7月底到期，先前向英國提出的疫苗交換協議已經破局，輝瑞公司（Pfizer）也拒絕延長認定這批疫苗的保存期限。

根據《衛報》引述以色列第12頻道電視台報導，以色列先前向英國提議，將這批快到期的100多萬劑輝瑞疫苗提供英國施打，待9月份英國從輝瑞採購的疫苗到貨後再交予以色列，儘管交換談判已進入最後階段，以色列外交部卻表示，「不幸的是，雖然雙方都有意願，但出於技術問題，最終未能談成。」

報導指出，以色列上月也試圖與巴勒斯坦協商交換疫苗，但巴勒斯坦自治政府發言人梅賀姆（Ibrahim Melhem）表示，政府拒絕接受即將過期的疫苗，有關部門將等待直接從輝瑞訂購的疫苗到貨。以色列第12頻道報導稱，以色列向輝瑞公司提出延長疫苗有效期的要求遭到拒絕，因為輝瑞無法保證7月30日以後這批疫苗仍然安全。

報導提到，英國衛生當局希望趕在7月19日解封之前加緊行動，盡可能地為更多成年人接種，但目前沒有計畫與其他國家交換疫苗，一位政府發言人表示，「我們仍然對我們的疫苗供應有信心，並將達到目前訂下的接種目標。」

英國疫苗接種暨免疫聯合委員會（JCVI）的芬恩教授（Adam Finn）說，「我們真的希望避免出現行政障礙，因為全世界顯然都缺乏這些疫苗，當人們迫切需要時，我們不能把它們扔掉。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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