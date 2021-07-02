習稱「統一是歷史任務」　陸學者解讀：對台獨發出明確警告

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共總書記習近平發表講話時，台下民眾專心聆聽。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共總書記習近平1日上午，在中共建黨100周年慶祝大會上，表示解決台灣問題、實現祖國完全統一，「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。廈大台研學者唐永紅解讀，習近平在重申完成歷史任務重要性的同時，在另一方面，也是對台灣的「謀獨」勢力發出了明確警告。

中共建黨100周年慶祝大會，於7日上午在北京天安門廣場舉行，現場約7萬人出席，在奏樂、演唱，以及解放軍機排出「100」、「七一」慶祝字樣通過天安門廣場後，習近平在天安門城樓上發表講話，他在談到台灣問題時，表示要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。

▲中共黨慶活動，解放軍機飛越天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

習近平還說，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

在習近平的兩岸論述結束後，雖篇幅與全長近一小時的演講相比並不多，位置也靠後，但卻響起全場最長的幾次掌聲和歡呼聲之一，長達約24秒。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅受訪時表示，習近平總書記在此次重要講話中，首次明確表明，中華民族的偉大復興已走上不可逆轉的歷史潮流。

在此之下，他認為在習近平不斷重申完成歷史任務的重要性的同時，中國大陸也對台灣灣的「謀獨」勢力，發出了明確警告。因為過去幾年，民進黨顯著改變了台海政治格局，包括不承認一中原則的九二共識，操縱輿論、推進「台獨」議程。

唐永紅還說，就陸方立場，民進黨自2016年上任以來，阻礙兩岸交流，勾連美國遏止大陸，因此，中國共產黨認為肩負著實現國家統一、中華民族復興的重任，「必須處理台灣問題，堅決制止任何分裂國家的企圖。」

大陸國際關係學院公共管理系教授儲殷也在自身平台上發文解讀，隨中國大陸的發展、統一進程的加速，外界對於台灣問題所持的立場，對大陸而言是非常敏感的，與此同時，西方國家尤其以美國為首，「有意無意的開始秀肌肉了。」

在此之下，儲殷舉習近平在講話中，也提到的若外部勢力壓迫，必將碰得頭破血流為例，這意味著「就是我們不吃這一套」但他認為，「我們的強硬立場仍然是防禦性質的，不是進攻性質的」，表示強硬指的是表明在接近中華民族復興的偉大時刻，中方不會因為外界因素，放棄核心利益。

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