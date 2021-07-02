　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習稱「統一是歷史任務」　陸學者解讀：對台獨發出明確警告

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共總書記習近平發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共總書記習近平發表講話時，台下民眾專心聆聽。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共總書記習近平1日上午，在中共建黨100周年慶祝大會上，表示解決台灣問題、實現祖國完全統一，「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。廈大台研學者唐永紅解讀，習近平在重申完成歷史任務重要性的同時，在另一方面，也是對台灣的「謀獨」勢力發出了明確警告。

中共建黨100周年慶祝大會，於7日上午在北京天安門廣場舉行，現場約7萬人出席，在奏樂、演唱，以及解放軍機排出「100」、「七一」慶祝字樣通過天安門廣場後，習近平在天安門城樓上發表講話，他在談到台灣問題時，表示要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共解放軍武直-10、武直-19、殲-10、殲-20戰鬥機，飛越天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共黨慶活動，解放軍機飛越天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

習近平還說，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

在習近平的兩岸論述結束後，雖篇幅與全長近一小時的演講相比並不多，位置也靠後，但卻響起全場最長的幾次掌聲和歡呼聲之一，長達約24秒。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅受訪時表示，習近平總書記在此次重要講話中，首次明確表明，中華民族的偉大復興已走上不可逆轉的歷史潮流。

在此之下，他認為在習近平不斷重申完成歷史任務的重要性的同時，中國大陸也對台灣灣的「謀獨」勢力，發出了明確警告。因為過去幾年，民進黨顯著改變了台海政治格局，包括不承認一中原則的九二共識，操縱輿論、推進「台獨」議程。

唐永紅還說，就陸方立場，民進黨自2016年上任以來，阻礙兩岸交流，勾連美國遏止大陸，因此，中國共產黨認為肩負著實現國家統一、中華民族復興的重任，「必須處理台灣問題，堅決制止任何分裂國家的企圖。」

大陸國際關係學院公共管理系教授儲殷也在自身平台上發文解讀，隨中國大陸的發展、統一進程的加速，外界對於台灣問題所持的立場，對大陸而言是非常敏感的，與此同時，西方國家尤其以美國為首，「有意無意的開始秀肌肉了。」

在此之下，儲殷舉習近平在講話中，也提到的若外部勢力壓迫，必將碰得頭破血流為例，這意味著「就是我們不吃這一套」但他認為，「我們的強硬立場仍然是防禦性質的，不是進攻性質的」，表示強硬指的是表明在接近中華民族復興的偉大時刻，中方不會因為外界因素，放棄核心利益。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／女送醫途中猝死！　曾打過AZ疫苗
回新竹面交「爸媽戴口罩站門口」　女星北上淚崩：連抱一下都不行
快訊／港警遭刺殺！「背部中刀」鮮血流滿地
立陶宛才宣布捐2萬劑AZ疫苗　再預告成立「台灣辦事處」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百年黨慶習近平「強硬演說」　凸顯新時代中國已來

習稱「統一是歷史任務」　陸學者解讀：對台獨發出明確警告

快訊／香港警察晚間遭刺殺！「背部中刀」鮮血流滿地　緊急搶救中

香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園

硬鑽樹洞拍照被卡住！他臉上笑容逐漸母湯　自己慘變爆紅景點

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

「武統」解決台灣問題？　解密習演說「兩岸促統時間表」　

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

Bo妞「鼻血特效」奶音喊：我挖鼻孔太多　幫爸爸戴帽.梳頭...修杰楷「各種霸凌」XD

百年黨慶習近平「強硬演說」　凸顯新時代中國已來

習稱「統一是歷史任務」　陸學者解讀：對台獨發出明確警告

快訊／香港警察晚間遭刺殺！「背部中刀」鮮血流滿地　緊急搶救中

香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園

硬鑽樹洞拍照被卡住！他臉上笑容逐漸母湯　自己慘變爆紅景點

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

「武統」解決台灣問題？　解密習演說「兩岸促統時間表」　

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳　2.4萬網友哭了

楊洋、迪麗熱巴《你是我的榮耀》傳空降7月！5男神新劇決戰暑期檔

蝦子退冰竟「頭部全黑」！　內行人曝真相：這樣才正常

具荷拉前男友不堪惡評怒告！　慘輸成「法律認證渣男」…判決關鍵曝光

不只水庫大進補！經濟部揭「這處」水資源增加：大幅上升3.1公尺

9月開玩！日本環球《鬼滅之刃》遊樂設施帶你體驗「水之呼吸」

陳時中戴「戰貓口罩」網瘋問！驚人背景曝光　竟是國家隊特製

吵架被女友嗆「在大聲什麼！」　男星驚覺內心黑暗面：不想當壞人

東奧網球最終參賽名單　台灣確定僅有盧彥勳、詹家姊妹3人

米蘭達8局飆11K拿下第7勝　坐穩韓職三振王

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

大陸熱門新聞

香港警察晚間遭刺殺　緊急搶救中

習黨慶談台灣　學者：明確警告台獨

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

黨慶習近平強硬演說　彰顯新時代

武統解決台？解密習演說

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭 「從小美到大」生活照曝光

4妻兒被保母活活燒死！丈夫秒交新歡再婚生女

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

15架殲-20大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表 最後只來得及發「再見」

中共迎百年黨慶　連戰賀電「盼兩岸和平發展」

他月噴2.4萬叫外送　「暴肥100公斤」釀禍

更多熱門

相關新聞

亓樂義／習近平如何看待武統？

亓樂義／習近平如何看待武統？

有人分析，習近平急了！他要求涉台部門盡快提出一國兩制「台灣方案」，再次強調兩岸長期的政治分歧，總不能一代一代傳下去，並且把民族復興和統一問題綁在一起，加大共軍在台海附近的針對性演練。

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭 「從小美到大」生活照曝光

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭 「從小美到大」生活照曝光

武統解決台？解密習演說

武統解決台？解密習演說

專家：台灣是美中「最危險引爆點」

專家：台灣是美中「最危險引爆點」

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

關鍵字：

中共建黨百年習近平中國共產黨兩岸統一北京九二共識一中原則民族復興

讀者迴響

熱門新聞

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

可口可樂復仇！C羅被移走

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

男星收社交APP通知「接觸確診者」快篩結果出爐

44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

NONO震撼宣布「退出艋舺雞排」　副總說話了

即／台南驚傳河堤砍人　男頭部中刀送醫

你姊夫快不行了！傳道士妻電話向弟弟哭訴

獨／超狂鐵人行程曝！白髮陳其邁1天7場「燒腦會」

即／竹科員工確診！企業604員工急快篩

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面