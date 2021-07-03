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10男女包廂開趴罰60萬！高雄男霸氣嗆「我全出」　慘遭市府斷水電

▲▼10男女包廂開趴罰60萬！高雄男霸氣嗆「我全出」　慘遭市府斷水電。（圖／高雄市政府）

▲10男女包廂開趴罰60萬！工務局斷水電。（圖／高雄市政府，下同） 

記者許力方／綜合報導

全國三級警戒防疫，高雄市於5月15日就規定八大休閒娛樂場所關閉停業，未料新興區卻有酒吧、美容店仍偷偷營業被查獲，美容店還因群聚吃上60萬元罰單，當時租下包廂的楊姓男子嗆聲罰單他全出，市府工務局2日前往2處執行斷水斷電。

新興分局2日指出，6月11日凌晨1時許在七賢一路某間美容店查獲10名男女開包廂群聚，暢飲歡唱聚會，違反室內5人以上群聚規定以及違規營業，主揪楊姓男子找來5男4女開趴，當場一見被罰60萬元，疑似趁著酒意嗆聲「罰單我全出」。經現場勘查諮詢負責人，發現和美容店無關，且該包廂也和美容店水電錶分開。

▲▼10男女包廂開趴罰60萬！高雄男霸氣嗆「我全出」　慘遭市府斷水電。（圖／高雄市政府）

事後楊男坦承，承租下包廂，並設置視聽歌唱設備，再把9名好友找來歡唱同樂，工務局2日勘查後，決議僅針對該包廂執行斷水斷電。

至於另一起酒吧案發生於文橫一路，違規營業並有2名酒客在內消費，被警方查獲群聚、未戴口罩等違反防疫規定情節舉發外，違規營業也已經蒐證函請衛生局裁處，經認定違規事實明確，工務局2日也前往執行斷水斷電工作。2處場所違規營業並由衛生局各裁處6萬元罰鍰。

▲▼10男女包廂開趴罰60萬！高雄男霸氣嗆「我全出」　慘遭市府斷水電。（圖／高雄市政府）

▲▼10男女包廂開趴罰60萬！高雄男霸氣嗆「我全出」　慘遭市府斷水電。（圖／高雄市政府）

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