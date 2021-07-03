中央指示北榮進駐北農！開10條線2小時篩檢500人　陳時中現身視察

▲中央指示台北榮總進駐北農協助篩檢作業。（圖／取自蘇貞昌臉書）



記者陳家祥／台北報導

北市環南市場1日大規模PCR篩檢後，爆出41人確診，讓台北市長柯文哲大為震驚，稱要在萬華做更大規模的普篩。行政院長蘇貞昌3日表示，經協調後，指派台北榮總組成團隊進駐北農協助篩檢作業，上午6點開始進行，近8點時，現場已篩500人，而陳時中也在近8時出現在北農拍賣場快篩視察。

蘇貞昌表示，在昨天的政院應變會議決議以及上午和北市府的協調後，中央於今天凌晨4點30分，派駐台北榮總團隊進入台北第一果菜批發市場設立篩檢站，配合批發市場攤商、工作人員的作息，就近來幫助大家篩檢。而台北市政府也會請聯合醫院幫忙，在環南市場設置篩檢站，加速周遭攤商和民眾的篩檢。

衛福部長陳時中上午也到場視察。他表示，篩檢就是要快，中央地方聯手一起合作，我們不怕面對問題，就是要解決問題。而他也向現場醫護加油打氣，有了問題我們就是要面對問題、解決問題，各位就是解決問題很重要的防線，各位同仁大家加油。

現場副指揮官、台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強指出，團隊在上午6點進駐開始篩檢，有90個榮總醫護到現場開10條線同步快篩，截至上午8點，已篩檢了500人。