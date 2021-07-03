高雄通緝犯摔死「遺體卡窄巷4天」　街頭飄惡臭才曝光

▲警方獲報趕抵現場，發現是通緝犯墜樓，陳屍防火巷內。（圖／翻攝自臉書社團／路竹人大小事）

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄市路竹區國昌路2日傍晚飄出陣陣屍臭，警方到場後，在附近一處狹窄的防火巷內發現男性遺體，經查身分為36歲黃姓竊盜通緝犯。據了解，黃男前幾天才遭警方盤查，但途中逃逸無蹤，不料4天後陳屍防火巷，初步懷疑是逃逸時從屋頂失足墜落。

警方6月29日下午4點接獲報案，得知路竹區中山、國昌路口附近有車違停，立即到場關切，怎料黃男等3人一見警方到場，立即拔腿狂奔、四處逃竄。員警馬上追人，逮到39歲毒品、竊盜通緝犯李姓男子，但黃男和另一人逃逸無蹤。

警方調查後發現，黃男租屋處就在附近，立刻上門查緝，但未見人影。4天後，湖內警分局接到民眾報案，稱國昌路某民宅後方防火巷疑似有人需要協助。員警到場後，發現防火巷無法通行、只能由內部開啟，進入後驚見黃男呈坐臥姿勢，明顯死亡，而且遺體已腫脹發黑。

由於地點距離黃男租屋處僅60公尺遠，加上鑑識人員到場勘察採證，循線至鐵皮屋頂查看，發現鐵皮屋頂上有腳印，且行進方向與墜落死亡地點吻合，因此研判死者是沿著頂樓逃竄，不料在過程中失足墜落。

如今傳出陣陣屍臭，引起附近民眾議論紛紛，一度懷疑與疫情有關。不過，警方證實是通緝犯墜樓意外，與疫情無關，後續將報請檢察官相驗，進一步釐清案情。

▼鑑識人員到場採證，發現黃男曾沿屋頂逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼屋頂清晰可見腳印。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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