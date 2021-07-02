北市確診數首度超越新北　從「黃金交叉」看兩位市長的防疫落差

▲北市確診數今增29超過新北，雙北首度出現黃金交叉。

本報記者／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日下午2時公布國內新增57例新冠肺炎本土病例，個案分布以台北市29例最多，新北市15例次之，這是此次疫情爆發以來，台北市的確診個案數首度高於新北市，也是雙北確診數首次出現了「黃金交叉」。

根據新北市長侯友宜在今天下午3時防疫記者會上所分析的確診感染源，在15例的確診個案中（7人已經住院，8人住在集中檢疫中心），家戶7人、47％；醫療院所１人、7％；職場5人、33％；不明感染源2人、13％。其中跟北市感染有關總計5人，除了有3人跟北農、環南市場相關外，還有1人曾去萬華茶室喝茶及1人去完醫院後染疫，這部分會與北市一起防堵。

侯友宜表示，這段期間北農、環南市場確診者中，共有144人居住於新北市，感染源為北農84人，環南市場60人；而在今天環南市場的41人確診個案中，目前得知住在新北市者已有13人。

他強調，面對這新一波環南市場的群聚，會像上次一樣，新北一定會和台北站在一起「區域聯防」；對於北農、環南市場所造成的群聚事件，雙北一定會共同承擔、共同面對，一起努力來解決問題。

針對環南市場今天有41人確診，侯友宜也呼籲有接觸史的民眾，不分新北、台北，都可以到新北市的39篩檢站做快篩。

值得注意的是，侯友宜在記者會上也特別說明，新北在昨天的社區篩檢量達5123人，其中395人自述有北農的足跡史，結果陽性率是「零」，這是這段期間以來，首度看到快篩陽性零，似乎可看出疫情露出了曙光，但一天零，不代表永遠是零；一天數量高，也不代表永遠都會高；接下來面對疫情，更要用謙卑的心，努力好好做事，繼續加油，有信心讓人民早日回到正常生活。他也再次強調，社區傳播鏈很多都是無症狀者，所以要持續社區廣篩，不斷地「篩、篩、篩」，才能把隱形傳播鏈阻斷掉，大家一起拚。

若從雙北今天的疫情確診數出現「黃金交叉」來看，這不僅是在數字上的交叉，更顯現出在兩位市長在防疫作為上的落差。自疫情嚴峻以來，侯友宜一步一腳印，少說多做，在疫情逐步控制後，政策方向非常明確，就是「全面廣篩」，盡全力找出輕症與無症狀者，截斷社區中的隱形傳播鏈，「不怕數字高，就怕市民不出來篩」，幾乎是侯友宜每天記者會都會重複提到的。

另外，在執行方式上，新北採取結合衛政、警政、區政的作法，由區長擔任第一線總指揮官，貫徹落實「強力篩檢、精準疫調」，在最快時間內找到確診者的接觸者，擴大匡列、立即採檢、馬上安置，縮短空窗期與時間差，降低傳播風險，現在果然看出成效，也難怪在新北各區支持侯友宜的市民心中，會一致認同與支持侯友宜的防疫作為不需要華麗的詞彙與創意，而是要對問題通盤了解，在找出解決問題的方法後，落實並貫徹執行，才是防疫能否看到成效的關鍵。