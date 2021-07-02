空軍退役上校不滿鄰居「兒子參加太陽花」…梯間痛毆對方害骨折

▲王男看鄰居不爽，更不滿對方兒子參加太陽花，於梯間痛毆對方夫婦，北院依傷害罪判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

王姓空軍退役上校於2019年8月間，在台北市住處梯間持木棍攻擊鄰居夫婦，在棍子被搶走後，又對先生連揮數拳，太太在旁阻止也遭波及，全身多處擦挫傷、鎖骨骨折，王男於審理期間否認犯行，更稱鄰居夫婦的兒子是「太陽花的恐怖分子」，台北地院依傷害罪，判王男8月徒刑、可上訴。

王男於庭上稱是鄰居自己跌倒，更賣弄在役時的風光，稱高階警官看到他都要敬禮，除發誓沒打人外，也反控鄰居夫婦的兒子打了他3次，是「太陽花的恐怖分子」。

受害夫婦表示，他們與王男沒仇，但近2、3年時常被騷擾，案發當天雙方在梯間遇上，王男堵在狹窄的轉角處，2人企圖閃過卻被拉住，爭執中王男趁隙跑下樓，拿出預藏的木棍等在門口，一見他們2人便揮棍上前，先生把棍子搶下後，遭對方揮拳攻擊，而太太質問「為何打人」也遭痛毆，經醫院檢查發現骨裂。

法院審酌被害夫婦提出的驗傷證明及證詞，認為王男不僅犯行明確，自稱遭攻擊卻提不出受傷證明，顯然說法不足採信，而王男僅因對被害鄰居生活習慣、工作背景、兒子是太陽花成員等因素生怨，就攻擊對方導致鄰居太太骨折、需忍耐復健數月之苦，依傷害罪判刑8月、不得緩刑。

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