遭3女控強吻摸下體猥褻　社運名醫柳林瑋一審判1年6月

▲曾號召25萬人上街挺洪仲丘的「社運名醫」柳林瑋，遭3女控訴猥褻，北院25日依法判刑。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

獨立媒體「沃草」發起人柳林瑋醫師，不僅在太陽花學運中表現活躍，更在洪仲丘事件中號召25萬人走上街頭，卻於2017年5月間，遭某女子以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題在臉書爆料，控訴柳以介紹工作為由邀約，卻在車上對她強吻、摟抱，並在提告時，將其他受害女子名單一併提交調查，檢方認定有3名女子受害，依強制猥褻罪起訴，北院25日判柳1年6月徒刑。

柳林瑋在知道被爆料後，為證明清白對女子提告妨害名譽，此舉讓女子徹底心寒，決定對柳的犯行提告，柳遭起訴後數度出庭，雖始終否認犯罪，對案情卻不願多談，法院於審理期間，也曾傳被害女子作證。

除在臉書爆料的女子外，另名曾向柳應徵家庭打掃工作的女子控訴，柳在她面試時稱身體不舒服，要求幫忙按摩，不料才一蹲下，就遭柳翻身突襲，不僅將她壓在地上強吻，更出手撫摸下體，直到她驚嚇奮力推開，才終於讓柳停手，另名受害者的遭遇，則與在臉書爆料的女子相似；檢方調查後，認為3女互不相識，對柳控訴的情節、時間卻相當接近，認定柳對3女猥褻嫌疑重大，依法起訴。

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