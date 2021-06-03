太陽花攻佔行政院案四週年再對警政署噴漆　吳濬彥6人無罪確定

▲民進黨前青年部主任、兼任發言人之一的吳濬彥。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

民進黨前青年部主任、兼任發言人之一的吳濬彥，及台灣大學研究生高若有等6人，在太陽花學運「323佔領行政院」行動滿4週年活動時，赴行政院潑漆或丟擲白色面具，並在警政署圍牆上噴上「323四周年」字樣，一審6人分別遭到判刑，但上訴二審後，高等法院3日逆轉改判無罪。全案確定。

2014年太陽花學運期間，群眾在3月23日突襲行政院，之後警方強制驅離，與群眾爆發流血衝突，估計有40多人受傷。當時馬英九政府追訴刑責，檢方將132人提起公訴，但政權輪替後，蔡英文政府撤回大多數被告的告訴，其中有21人之告訴不能撤回，法院因此審判。而一二審均將其中的11名被告判刑，案經撤銷發回，目前由高等法院進行更一審中。

而攻佔行政院案滿4週年時，警政署發現外圍圍牆遭人噴漆，因此報請檢方立案調查。檢方調查後，發現2018年3月23日，吳濬彥等6人因不滿2014年發生的攻佔行政院案落幕多年，警政署卻找不到對陳抗群眾施暴的員警，故在當晚前往行政院2號門及5號門、警政署鐵門潑漆；另外也在警政署圍牆噴漆塗鴉「323四周年」等字樣。檢方依照「毀損」等罪嫌，對高若有、莊程洋、張迪皓、張耿維、吳濬彥、陳廷豪等6人提起公訴。

一審法院審理後，認定吳濬彥等6人有罪，分別判處拘役30日，均得易科罰金。案經上訴，高等法院二審審理後，卻出現無罪的逆轉判決。高院認為6人確實於警政署大門（含其上警徽）、圍牆及鐵拒馬上潑灑紅漆或書寫文字，但並未使上開物品本體、外形受損壞，亦未使該等物品用以屏蔽、管制之效用喪失，難認有毀棄、損壞之情；另外物品雖因遭潑灑紅漆及書寫文字而影響美觀及整潔性，然油漆可以去漬油等有機溶劑清洗去除，且不會損及附著之物品本體，對該等物品美觀及整潔性影響甚微，況美觀或整潔性並非警政署之大門、圍牆、鐵拒馬之特定效用或目的，故認被告等人所為亦未使該等物品「致令不堪用」，未合致毀損罪之構成要件。此外，高院也不認為這些字句有侮辱公署之嫌，故判決無罪，全案確定。