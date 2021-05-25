約看貓、介紹工作、裝可憐...　社運名醫柳林瑋「獵女3招」曝光

▲「社運名醫」柳林瑋25日因猥褻3女判刑1年6月，拐騙女子的手法也跟著曝光。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

在太陽花學運表現搶眼、又號召25萬人上街挺洪仲丘的社運名醫柳林瑋，遭3女控訴強制猥褻，北院25日依3罪判1年6月徒刑，判決書中揭露柳的「獵女3招」，包含約看貓、介紹工作、裝可憐，就連提告女子也曾懷疑，自己是否真的受害，柳於審理中狡辯的態度，更讓法官看不下去。

柳大學帶醫學營活動時，認識當時念高中的毛毛（化名），2015年七夕晚餐後，約對方到家裡看貓，毛毛隨柳進屋後，越想越不對勁藉故離開，柳緊抓不放、堅持載她回家，並於抵達目的地時討抱抱，毛毛曾在國外待過，認為朋友間離別擁抱很普通，不料這一抱，竟遭柳抓住強吻，事後2人表面上沒撕破臉，但毛毛傳訊「那天你嚇到我了，可以不要約見面了嗎？」，藉此迴避再與柳接觸。

另名受害女子花花（化名），則是本案爆發的關鍵，於2017年在臉書發表「這是一場華麗優雅的誘騙」，痛訴與柳互動、遭猥褻的過程，不料柳竟搶先提告妨害名譽，讓花花決心提告，妨害名譽部分也獲不起訴。

柳在校園演講時，認識當時是女大生的花花，偶然發現花花休學後，以提供他募資的「美的好朋友」網站工作機會為由，於2017年4月邀約見面，在2人當天散步聊天、吃點心後，柳在車上吐苦水稱募資壓力很大討抱，花花錯愕下勉強配合，卻遭對方抱頭強吻。

花花在臉書的抒發文中提到，「我甚至連自己是不是被侵犯，都不是那麼確定了，我知道他不會犯法，如果我強硬抵抗，他必定會停止」，但描寫受害當下卻是相當無助，「我沒注意他的表情變化，或是我忘了、我的大腦壞了」、「一路上我眼神空洞茫然，像隻沒靈魂的木偶娃娃被人放在副駕駛座上」。

還有名受害女子泡泡（化名），是「美的好朋友」網站插畫工讀生，柳向毛毛提議有償請她到家裡打掃，於2017年10月2人獨處一室時，以要求按摩為由趁隙翻身強壓，不僅強吻毛毛耳朵，更手伸進衣褲內撫摸胸部、下體。

法官認為，柳以尋求安慰討抱、或以按摩需求，趁隙對花花、毛毛、泡泡3女猥褻，犯後更飾詞狡辯、推諉卸責，依強制猥褻三罪，各判8月、8月、9月徒刑，合併執行1年6月。

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