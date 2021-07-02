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市場攤商全打疫苗阻斷感染　柯文哲：7月15日就知道勝敗

記者陳家祥／台北報導

台北市的市場防疫出現漏洞，近來不斷發生群聚感染事件，環南市場更是累積達107人確診。為了徹底阻斷感染源，柯文哲採用焦土戰策略，大量施打疫苗直接盼撲滅疫病；至於是否真的有用？柯文哲說，「打到昨天7月1日，等14天，7月15日大概就知道勝敗」，如果7月15日感染數一下下降，就知道這波戰術有成功。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中、柯文哲視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

針對外界質疑防疫不利，柯文哲說，防疫還是有策略，不管夜市、商圈管制，還是有數字，現在科學發達、有大數據，把感染點在Google Maps上，就可以判斷熱區、冷區，台北市疫情還是往下降，但是在社區有這麼多無症狀黑數要怎麼消滅？要去思考。

柯文哲指出，「新加坡國家戰略也不是把清零當目標，而是與疫情共存，還是用務實態度處理，隨時監控數據調整政策」。

柯文哲說，這次在萬華批發市場的處理方式，就是一個很典型用科學精神處理，一開始要搶快，做快篩；後來發現太複雜、管制成本高，所以就全面打疫苗；但疫苗效果要10到14天才出來，所以要做PCR攔截。

「整個疫情處理還是用科學方式。」柯文哲說，反正我們都已經在21世紀，該用科學方法就用科學方法，過去13天中，看數字相當驚人，快篩5100個，打疫苗1.4萬人，加上又快篩進1.1萬人，短短13天中，執行這些計畫要耗掉多少人力？這種國家力量審慎、有效率使用，我們還是用科學方法保持謹慎，也保持樂觀態度，「疫情既然沒有辦法從地球上消失，要試著跟他共存」。

柯文哲表示，面對問題是解決問題第一步，坦白講整個疫情一直在變化，相信沒有人是願意去感染，也相信每個人都很期望疫情趕快過去。

柯文哲說，他認為，在過去一個半月，後面還有善後工程，「但整體來看，台北市疫情，從數字上看也沒有騙人，是一直在下降」，今天是批發市場出現很複雜環境，從疫調系統到北農市場管理，有很多還可以再改進。

一直到現在為止，實名制上線、E化手法、疫苗也慢慢到，在現有資源做到這樣差不多，我們會想辦法做到更好。

柯文哲表示，在北農這次，1.4萬劑的疫苗打下去，這種焦土政策到底對疫情防堵效果多大，「打到昨天7月1日，等14天，7月15日大概就知道勝敗」，如果7月15日感染數一下下降，就知道這波戰術有成功，「7月12日不敢講，但觀察到7月15日，大概心裡就有數」。

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