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失竊10年畢卡索真跡「女人的頭」找回　記者會竟當眾墜地

▲▼畢卡索名作〈女人的頭〉在記者會上突然滑落。（圖／路透）

▲畢卡索名作〈女人的頭〉在尋獲記者會上突然滑落。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

希臘警方在6月29日宣布偵破重大的美術館竊案，在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟不慎讓西班牙藝術家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）的名作「女人的頭」（Head of a Woman）從架子上摔落，場面一度陷入尷尬。

綜合外媒報導，名畫「女人的頭」與另一幅由荷蘭知名畫家蒙德里安（Piet Mondrian）創作的風車畫〈Stammer Windmill〉2012年於希臘展出時失竊，這起竊案在當時引發譁然，2名盜賊僅花7分鐘就將畫作從畫框剪下偷走，近期才被警方在一座森林的溝渠中尋獲，也逮捕回據信生活在英國與希臘兩國間的一名49歲男子。

豈料在展示畫作的記者會上卻發生「意外」，「女人的頭」被警方斜放在桌上，畫作底部卻突然滑動，下一秒便在眾目睽睽之下應聲墜地，一位警官旋即將畫作撿起放回平台，但該警官也未戴上手套就直接觸碰這幅名畫，場面一度相當尷尬。

希臘文化部長門多尼（Lina Mendoni）1日批評了這起事故，但堅稱這兩幅畫「看起來狀況良好」。

門多尼也說明，名畫「女人的頭」不可能出售，因為畫作背面有「獻給希臘人民，畢卡索致敬」的題詞字樣。而據希臘警方的消息人士透露，這幅畫在黑市可能以1500萬英鎊的價格出售，只是竊賊並未找到買家。

畢卡索在1949年將「女人的頭」贈與希臘政府，用以紀念並表彰希臘在二次世界大戰中奮勇抵抗德國納粹的事蹟。

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