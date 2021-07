失竊10年畢卡索真跡「女人的頭」找回　記者會竟當眾墜地

▲畢卡索名作〈女人的頭〉在尋獲記者會上突然滑落。(圖/路透)

實習記者黃品臻/綜合報導

希臘警方在6月29日宣布偵破重大的美術館竊案,在公開尋獲畫作的記者會上,警方竟不慎讓西班牙藝術家畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)的名作「女人的頭」(Head of a Woman)從架子上摔落,場面一度陷入尷尬。

A Picasso painting stolen nine years ago from Greece's National Gallery was recovered by police, but during a presentation of the artwork it suffered a slight mishap pic.twitter.com/qM4DBVLx5J