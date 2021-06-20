打第2劑疫苗　56歲女10分鐘後「胸背灼痛」昏倒！搶救1小時不治

▲希臘迄今出現41萬8095例確診，其中1萬2528人病歿。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘一名56歲婦女18日上午前往醫院接種第2劑輝瑞疫苗，但卻在10分鐘後突然感到胸部、背部出現灼熱疼痛，緊接著當場昏倒。儘管現場醫師衝上前急救，插管、做CPR，但1個小時後仍不治。

綜合Greek Reporter等外媒報導，該名婦女18日上午10時依照預約時間前往卡拉夫里塔醫院（Kalavryta Hospital）打第2劑疫苗，接著前往觀察區休息。沒想到才過了10分鐘，她的胸部、背部均出現灼熱疼痛感，接著當場昏倒。

現場醫師見狀趕緊上前查看，插管、做CPR試圖救回她的性命，但經過1小時的努力仍回天乏術，最終婦女在醫院過世。

文中提到，死者當時可能是心臟病發作，伴隨肺水腫，生前患有舊疾，目前當局正對死因進行調查。有當地媒體宣稱，死者去世原因為過敏性休克。據了解，死者生前與丈夫為了躲避疫情，1年多前離開首都雅典，搬往卡拉夫里塔一處村莊居住。

依據約翰霍普金斯大學疫情統計，希臘迄今出現41萬8095例確診，其中1萬2528人病歿。

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