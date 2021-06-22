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獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎

▲獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網特別獨家合作人氣遊戲「RO 仙境傳說：新世代的誕生」，祭出超殺強檔總價值百萬大獎。（圖／東森購物網提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著居家防疫時間變長，不少人都會打遊戲殺時間，搭配六月年中慶，東森購物網特別獨家合作人氣遊戲「RO 仙境傳說：新世代的誕生」，祭出超殺強檔總價值百萬大獎，即日起至7/5，購買MyCard滿額即贈東森獨家RO新世代百萬虛寶，滿額再送居家甩肉專用Switch健身環大冒險，更有居家上班適用Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕，疫情期間培養你成為歌王歌后的Motorola美型真無線藍芽耳機，Switch集合啦動物森友會主機便攜包，超值豐富好禮，等你來拿。

喜歡「RO仙境傳說：新世代的誕生」的玩家注意囉！6/25遊戲更新後還將推出全新寵物玩法，玩家可通過購買寵物彈弓，對野外的魔物進行抓寵操作，16種可愛萌寵等你驚喜相遇，而東森購物網提供玩家超級優惠，MyCard-RO新世代專屬卡下殺94折起，六月期間購買MyCard還有機會抽中MyCard 6,666點。

▲獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網推出多項精選商品通通只要618元，必搶商品首推新竹60年老店的福源花生醬綜合厚蛋捲禮盒，2盒市價998元，特價618元。

▲獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎。（圖／東森購物網提供）

▲aibo KM09馬卡龍復古圓點2.4G無線鍵盤滑鼠組，市價1490元，特價618元。

疫情期間，網路購物最安全，東森購物網「618新世代無極限」活動即將到6/24截止，不過緊接著6/25-6/27東森購物網會員「狂歡日」登場，單筆消費滿3,000元即回饋5%東森幣，回饋無上限，6/24(四)當天東森幣限時12小時擴大折抵，最高可折抵80% 。把握六月年中慶活動，全站單筆消費滿額最高送1,688；訂單滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電。

另外還有 「賓果連連看」遊戲，歡迎會員來試手氣，購物成線可獲得東森幣、熊媽媽買菜金、提貨券；「絕配 1+1」購買紅標+綠標商品，可回饋訂單實付金額20%東森幣，超級划算。此外，6月份LINE購物加碼多項好康，凡購買指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限，6月指定銀行最高回饋20%。

受到疫情影響，消費者宅在家更需要補充民生物資，東森購物網提供便宜、快速又安全的購物服務，多項精選商品通通只要618元，推薦必搶商品首推新竹60年老店的福源花生醬綜合厚蛋捲禮盒，2盒 市價998元，特價618元；土耳其eyup tuncer Sabri七合一玫瑰水8入 ，市價3,192元， 特價618元，等於下殺 2折，再贈Medimix洗手乳；夏天宅在家太悶熱，推薦晶工牌 9吋空氣循環風扇及旺德可夾式USB充電風扇組合，市價999元，特價618元；aibo KM09馬卡龍復古圓點2.4G無線鍵盤滑鼠組，市價1,490元 ，特價618元，居家上班上課的需求一次滿足。

▲獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎。（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網舉辦「誰能比我萌」線上寵物票選活動，會員每人每日投完3票，除了可獲得東森幣10枚，還能參加抽獎拿好禮。

此外，東森購物網舉辦「誰能比我萌」，獎品總價值超過10萬元，活動自6/10開跑，吸引了近900名會員替寵物報名參賽，上線至今已累積了近15萬的票數，競爭相當激烈，目前汪汪組第一名是由綜藝天王吳宗憲的愛犬BINGO拔得頭籌，他的自介上寫著「嘿嘿！這下厲害了」，憲哥的Bingo上場！不免讓人會心一笑！而喵喵組則是由豆皮暫時領先，豆皮的自我介紹說「嗨，大家好我叫豆皮！我家裡有6隻貓哥哥貓姐姐，我是全家最可愛最幼齒的小屁貓」，原來派出家中最小的喵喵來代表參賽，票選戰況非常激烈。

汪汪和喵喵組將分別票選出前10名，於7月15日公布得獎名單，參賽者得獎者可獲得包含價值1,800到5,950元不等的寵物推車7台，獎品總價值高達10萬元。會員參與投票同樣可以抽大獎，每人每日可投3票，每日完成3次投票者，就可獲得東森幣10枚，天天投票還可抽寵物零食、日用品等多項好禮，投票次數越多中獎機率越高，活動到6月底，趕快加入萌萌的行列，號召親朋好友一起來投票得大獎。

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