「江啟臣嗆買疫苗操作主席選舉」　綠營：若要買復必泰就明說！

▲國民黨主席江啟臣偕同黨地方首長，致總統蔡英文公開信，要求說明疫苗採購進度。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣串連4位國民黨籍縣市首長，呼籲總統蔡英文循永齡基金會、台積電模式，授權地方政府採購疫苗。對此，民進黨團書記長羅致政認為，這是江啟臣主席選舉造勢；民進黨認為，這是把疫苗採購當個人表演舞台。

江啟臣2日上午與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4位藍營執政縣市首長共同發表公開信，呼籲蔡英文比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗。

對此，綠營人士說，從江啟臣的公開信中，並未講清楚是要購買哪一家廠牌的疫苗，也沒有說明要買多少劑，如果是要買上海復星的復必泰，就應該說明白，不要遮遮掩掩。

另外，該人士說，從國際各國在疫苗的採購策略上，都已經採「多元採購」的方向，如今BNT、台積電與慈濟，如果順利採購1500萬劑BNT，那江啟臣還要單押在復必泰的話，不知是何意。

民進黨大老林濁水日前也曾表示，Novavax己提出優於BNT、莫德納的數據，各國也在洽購，他建議鴻海、慈濟與台積電，何不改捐贈Novavax。對此，綠營人士說，依照這個建議，確實可以修改策略，由政府出面，企業或個人出錢，不要繼續在中國與BNT的泥沼中掙扎。

另一方面，攤開疾管署公布截至6月30日各縣市疫苗接種統計，綠營人士說，花蓮縣，AZ疫苗配送劑數是35,170，接種的人次是32,267，莫德納疫苗配送劑數3,200，接種人次2,425；雲林縣，莫德納疫苗配送劑數2,800，接種人次2,751；台東縣，莫德納疫苗配送劑數2,200，接種人次2,178，而這四個縣市，在配送的疫苗施打都沒有打完，還存有殘劑。該人士直言，這些縣市首長，與其配合江啟臣政治操作吵買疫苗，還不如盡全力、依序讓縣民可以都能施打到疫苗。

對於江啟臣操作購買疫苗的議題，民進黨發言人劉康彥表示，國際疫苗市場供需吃緊，政府對外積極以多元管道購買疫苗，美、日捐贈的AZ、莫德納也陸續到貨，並開始配發施打，各縣市政府都積極在拚施打率，希望盡快擴大疫苗覆蓋率。

劉康彥說，今日連署的國民黨縣市首長，有些在日前媒體揭露的疫苗庫存量來看，都沒有施打完畢，顯然還有努力空間，若江啟臣主席這麼在意國人的疫苗，就應該催促南投等四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢。

另外，民進黨立院黨團也召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會。立委劉世芳說，其中可能牽涉到國民黨內部黨主席選舉的事實，民進黨團認為非常不妥，疫苗是攸關全民健康的國家戰略物資，千萬不要變成黨內選舉操作的一部分。

羅致政則呼籲，江啟臣不要再帶著部分的藍營縣市首長「繼續亂下去了」，今天是全國疫苗大規模施打的第二天，縣市首長應該忙著全力準備大規模施打的相關議題，不論是預約、施打都需要地方首長專心處理。