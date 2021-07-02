台南市加碼1千名勞工　信用貸款利息補貼

▲台南市勞工局長王鑫基指出，市長黃偉哲除籲請放寬名額外，台南市加碼1千名勞工信用貸款利息補貼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了減輕疫情對於勞工朋友們經濟影響，勞動部先前推出勞工紓困貸款，因首次公告的申請名額僅50萬名，明顯不足以讓有需要的勞工朋友申請使用，台南市長黃偉哲除籲請放寬名額外，台南市加碼1千名勞工信用貸款利息補貼。

台南市勞工局長王鑫基指出，勞動部業已放寬申請名額，凡2021年6月19日前提出勞工紓困貸款申請之勞工朋友，符合資格者都可以獲得紓困貸款，沒有名額限制，而台南市1000名勞工信用貸款利息補貼亦於7月1日起實施。

台南市額外加碼提供1千名勞工朋友信用貸款利息補貼要件概為：凡設籍於台南市之勞工朋友，若非屬勞工保險條例第8條所稱實際從事勞動之雇主，因疫情受到影響而自行向銀行申請信用貸款獲核貸者（申請期間為110年7月1日起，至同年9月30日止），貸款年期在3年以上、信貸金額10萬元可於核貸後檢附相關文件，掛號郵寄向市府勞工局提出申請第1年10萬元額度1.845％的貸款利息補貼。

台南市長黃偉哲表示，近日疫情因受3級警戒的因素，許多行業都受到很大的衝擊，雖然中央與地方政府都推出了不少的紓困計畫，但仍不免有不足夠之處，為了體恤勞工朋友，協助大家減輕經濟壓力，市府特別提出了這項利息補貼的計畫，希望有需要的勞工朋友可以多加利用。

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