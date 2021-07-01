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台積電捐贈台南弱勢學生200台愛心筆電　黃偉哲感謝送愛偏鄉

▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情全國升至3級警戒，各級學校自5月19日起停課至暑假，台南市政府首創公版直播教學，開播後廣受好評，台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。

▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市長黃偉哲表示，疫情停課逾1個月以來，台南市迅速完成所有停課不停學的規劃，首創「公播版線上直播教學」，點閱率已超過868萬人次，但有些偏鄉、弱勢的學童，因為數位落差無法擁有電腦，感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長能看到他們的需求，特別捐贈200台愛心筆電，讓他們擁有自己的學習載具，而就算疫情過後，也能延續自主學習，他也指示教育局以愛心專車方式將愛心筆電立即送交至各校學生手上。

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▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步說明，今日愛心專車首站送至大內國中舉重隊，這群選手運動表現成績優異又積極向學，期勉他們不受疫情影響努力向學。大內國中選手多數來自弱勢家庭，平日家中照顧困難，由大內國中校長李世昌及教練陳涵彤悉心提供訓練資源，提供每一位選手無微不至的生活照料。陳教練與選手們朝夕相處情同家人，此份無私奉獻陪伴選手的精神，值得給他們更多鼓勵，也期待除有優秀的體育成績，透過此次台積電慈善基金會捐贈的愛心筆電，也能扎根學生基本學力。

▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，黃偉哲市長對於台積電的愛心非常重視，目前仍處於三級警戒，無法至各校辦理實體捐贈儀式，但市長已特別指示教育局妥善運用分配資源予偏遠弱勢的優秀學生，並透過專車方式直接送達學校，同時教育局也會為孩子提供網路分享器，並另外加碼添購電腦包，讓他們妥適保護設備。

教育局補充，為將200台愛心筆電資源做最好的運用，特別從全市偏遠學校中選擇弱勢家庭努力向學的優秀學生，涵括12個行政區40所學校之200名學生，因此每個弱勢家學生背後都有令人動容的故事。

▲台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，黃偉哲市長1日出席受贈儀式，並致贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北門區錦湖國小六年級的家靖，雖在低收入戶家庭長大，父親重病無法工作，經濟情況由政府補助及媽媽農忙採收打零工為生，生活十分艱難，但家靖是一個貼心的孩子，曾幫助癌症患友，將留許久烏黑亮麗的秀髮，捐贈給台南市希望義剪協會，如此捨得付出，令人動容。家靖說很高興可以獲得筆電，她會更認真讀書，長大後可以解決家裡的困境。

龍崎國小高氏姐妹，玉姬、玉庭是新住民子女，兩人自小乖巧求學認真，姐妹倆在閱讀及繪畫方面很有天賦，作品時常獲得學校表揚。高氏媽媽說，身為新住民已與台灣這塊土地融為一體，家中資源不多，只能借用學校筆電，有了台積電的愛心筆電，姐妹會更加專注學習，未來展現數位閱讀與電腦繪圖的才能，為自己打造更亮麗的人生。

黃偉哲最後感性的說，謝謝台積電慈善基金會的愛心捐贈，這些資源會在這群小朋友心中種下善念的種子，當他們長大之後，一定可透過自己力量，讓這些善心傳播下去造福社會。

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