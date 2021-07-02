評柯文哲防疫政策　陳時中稱「很難講對錯」：快最重要！

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）



記者李宜秦／台北報導

北市環南市場昨經過大規模篩檢後，目前已有41人確診。台北市長柯文哲表示，接下來將採「焦土戰術」先快篩一遍、打疫苗，接下來PCR檢測。對此，指揮中心指揮官陳時中認為「很難判斷決策的對錯」，不過目前最重要的是要「快」，另他則較支持「大規模的進行PCR採檢」。

柯文哲今日提出五項防疫計畫Ｍ第一，設立聯合前進指揮所。第二，在市場設立篩檢站，今日下午開始準備，方便大家即時採檢，下午會發布疫情的警示簡訊，這一段時間內有經過的匡列處且收到簡訊者要前往採檢。第三，7/2日下午五點前完成確診者疫調。第四，7/3完成密切接觸者隔離，並安排採檢。第五，匡列風險區域人員安排定期採檢。

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▲陳時中、柯文哲今早視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳時中表示，到預期解封日的7月12日前還有很多事情要執行，處理北農問題是目前最重要的要務，目前還很難估計牽涉範圍有多大，要如屏東處理Delta病毒一樣一步步來。

陳時中表示，每個時機裡選擇的策略都很難講對錯，中央緊急成立指揮所，就是因為「快」是最重要的，若即時有狀況就可立刻處理，他認為，以目前技術而言，除非是在社區裡設置快篩站，否則比起「有目的性的快篩」，他還是主張先「大規模的PCR採檢」。