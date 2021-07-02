快訊／再增15死！名單見「彰化惡火死者」　另有50多歲男死後確診

記者嚴云岑／台北報導

彰化喬友大樓火警造成4死22傷，其中一名罹難的43歲印尼籍女性移工PCR驗出陽性反應。指揮中心今（2）日公布的死亡個案中，有一名40多歲女性6/29解除隔離、6/30因其他原因死亡，指揮中心證實，就是該名女性移工。另一名50多歲死後確診個案，則是日前路跑路倒的愛爾蘭籍男性。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。

指揮中心表示，今日新增之57例本土病例，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月22日至7月1日。

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今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

今日公佈15名個案中，除了遭惡火奪命移工外，還有一名60多歲男性二採陰轉陽，個案5/29住院、6/11確診、6/28過世；另有一名死後確診案例，為50多歲男性，有萬華區活動史，6/21出現喉嚨不適症狀，6/26到院前無生命跡象，6/28確診。

喬友大樓1993年熱鬧開幕，包括有百貨商場、KTV、冰宮、旅館等，相當繁榮，一度成當地最熱鬧的地標。孰料先後發生3次失火，更慘遭縱火，導致商家撤離，整棟樓層成當地人口中的「鬼屋」。

直到2019年裝潢成「百香果商旅」，力拼商機，去年新冠肺炎爆發後便提供做為防疫旅館，沒想到卻又遭祝融。目前詳細的起火原因，仍有待火調人員釐清。