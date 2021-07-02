環南市場41人確診　名嘴：北市防疫在柯文哲智商157領導下已腦死

▲陳時中、柯文哲2日上午視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市環南市場1日進行大規模PCR篩檢，結果共41人陽性確診，2日上午7時半緊急封閉清空消毒，衛福部長陳時中及台北市長柯文哲趕赴現場視察。對此，名嘴李正皓在臉書批評，台北市的防疫已經腦死。

李正皓指出，台北市議員許淑華6月23日已公開示警，環南市場出現22人的確診群聚事件，但北市府不痛不癢的回應，「環南市場在6月9日至18日已分3批快篩，篩檢約800人，而且已經清潔消毒」；接著許淑華進一步指出，環南市場共2800名攤商，台北市只造冊1054人要做篩檢，不過到現在只有篩790人，但北市府仍究沒有作為。

李正皓說，直到6月26日，柯文哲終於說，「下週」要開始針對批發市場大規模PCR。直到今天，台北市針對2800名攤商做「PCR」篩檢的結果，一次篩檢出41名攤商，環南市場休市、清消。

李正皓指出，面對此事，柯文哲今天還能雲淡風輕的說「戰略就是先快篩一次、疫苗打一次，然後PCR採檢再一次」；李正皓斥責，當大家智商都57，就你柯文哲自己智商157？

李正皓表示，正常人都知道順序是快篩、PCR、疫苗；就柯文哲要標新立異，快篩完就打疫苗，然後最後再來PCR，當時包含陳時中在內，有多少聲音提醒柯文哲打疫苗不是重點，重點是PCR，柯文哲不理就是不理。

李正皓再罵，台北市的防疫在柯文哲這位智商157的「名醫」領導下已經腦死，只能期待中央能趕緊為台北市急救，希望一切都不要太遲。

▼李正皓2日在臉書批評柯文哲。（點圖可放大／翻攝自Facebook／李正皓）