百人擠大廳打疫苗！宜蘭人怒「動線差」只能等叫名：預約還等2小時





▲現場有上百位老人及孕婦等待打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

記者施怡妏／綜合報導

宜蘭縣7月2日起，陸續為72歲以上長者（原住民55歲以上）以及孕婦施打莫德納疫苗，一名宜蘭人表示，一早到聖母醫院施打疫苗，現在超過100名孕婦及老人，全都擠在大廳裡等待，沒有人流跟動線管制，也沒有發放號碼牌，只能等待叫名字，底下還有網友無奈表示「已經等了2小時還沒打到」。

原PO稍早在臉書「宜蘭知識+」發文，現場超過100名孕婦跟老人在大廳裡等待叫名字，明明依照預約時間抵達，卻還要等待2小時，根本是大型群聚現場，讓人看了心驚驚，原PO氣炸，想到外面等待也無法，因為根本沒有號碼牌，只能慢慢等，「沒有發號碼只能等人工叫名字，護理師用喊的，拒絕大聲公叫名」。

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▲網友擔心群聚染疫風險高 。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

文章曝光後，底下網友也開轟，「超可怕！老人孕婦全部群聚在一起，現場應該有上百人，根本疫苗還沒打到就強逼中獎啊」、「這個就是防疫的破口，如果真的其中有一個人染疾而自己不知，那就大家自求多福了」、「好糟糕的動線」、「頭皮發麻」、「14天後又要爆炸了」。

還有網友透露，「我已等了2個小時」、「都跟我們預約9：00~10：00，結果已站著等了快2個小時了，只是填了個資料又要繼續等，為什麼不可以做好分流呢？」但也有網友指出，「博愛動向很順暢耶！我家人已經打完回來了！非常快速！」