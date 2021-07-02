環南市場累積107人確診！北市深夜通知休市　攤商怨貨品全泡湯

▲北市環南市場PCR篩檢41人陽性，2日今進行大清消，但事發突然讓攤商感到不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果在2日上午出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，預計在下週二開市後，持PCR陰性證明才可進入市場。根據統計，目前環南市場累積107人確診。

據了解，環南市場當地的篩檢作業在1日進行，一路持續到晚間8點，因此有部分PCR結果深夜才出爐。在拿到報告後，北市府才緊急通知攤商休市消毒的訊息。

當地議員劉耀仁表示，已經向副市長黃珊珊反應，市場處在半夜緊急宣布封市場3天，讓攤商措手不及，許多剛進貨的商品，雞鴨魚肉、蔬菜水果、海鮮都在冷藏冷凍庫裏，無法冷凍冷藏的只能擺放到壞掉。

劉耀仁說，希望市府在徹底清潔消毒、確認場域安全後，能規劃分時段分流讓攤商搬運貨物出市場，否則重新開市後，攤商損失可能很慘重。

▲批發市場PCR結果。（圖／北市府提供）



針對環南市場爆出41人確診，柯文哲上午透過影片回應，從阿公店開始引發的社區感染，本來就預計在大的感染後，可能會有一些比較小的社區感染，批發市場就是當時預料中會發生的。

柯文哲說，台北市的批發市場有幾個特色，它人數多，每天超過1萬人近來上班；成員複雜，來自全台灣各地，從有錢人到捆工；流動性特高，半夜人聲鼎沸但下午完全沒有人。

所以人數多、成員複雜、流動性高，發現有案例的時候，如果按照以前的做法，每個禮拜做篩檢的話，1萬多人篩檢太複雜，所以我們批次做快篩完後，就下令焦土戰術，現在為止大概打了1萬4000支疫苗，把有關的從承銷人到捆工甚至旁邊工地工作的，全部打疫苗，大概這幾天還有些零星的在打。

可是疫苗打下去發揮效果10到14天，這段時間還會有些陸陸續續感染出現，我們也知道會有這情形，再做一次大規模的PCR，把可能感染的撈出來，也防止再傳染到其他社區。