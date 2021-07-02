客運、小黃駕駛開打疫苗！14300人今起「3步驟」完成接種

▲客運、計程車司機接種新冠肺炎疫苗步驟。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

行政院日前宣布擴大疫苗接種優先族群，交通部公路總局指出，公路客運從業人員為第七類施打對象，將以路線起迄點在雙北、苗栗、宜蘭、花蓮、臺東及桃園機場的駕駛員及站管人員納為第1波施打名單，逾4,300餘人可在7月2日起陸續接種疫苗。計程車公會今起也協助1萬名小黃司機接種疫苗。

公總表示，此次疫苗施打係由公路總局統籌規劃，洽請中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會於16個縣市協調16家醫療院所專案提供疫苗施打服務，並由客運業者分批安排所屬駕駛人及站管人員依照排定之時程前往指定醫療院所施打。

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公總提醒，施打地點大多不易停車，請駕駛朋友儘量搭乘大眾運輸工具前往，並請注意配戴口罩等個人防護措施；另外要特別注意前往施打時應備妥身分證及健保卡，並遵照現場工作人員指引及施打作業流程（報到、填表、問診、施打、觀察，如附圖）進行施打作業，於施打完後於現場停留觀察30分鐘，無不適症狀後再行返家。

▲客運、計程車司機今起開打疫苗。（圖／計程車公會）

另外計程車司機也在今日於北北基同步開打，台北市計程車駕駛員職業工會指出，北市有三個大型接種站，此次與UBER、大都會車隊、皇冠大車隊合作，服務一萬名以上符合施打疫苗資格的計程車司機。截至今早10點半，建國站已累計151人接種。