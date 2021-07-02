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環南市場41確診　萬華人憶4天前「攤商打疫苗像大拜拜」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市環南市場5月21日出現第一起確診個案，沒想到一個半月後又有41人PCR檢測呈現陽性。有網友在臉書《我是萬華人》PO文回憶，環南市場攤商6月28日由專車載往專責醫院接種疫苗，「盛況」就像大拜拜一樣。

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲攤商們6月28日一早集中到環南市場，登記報到後，由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

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環南市場7月1日進行大規模PCR篩檢，41人呈現陽性反應，2日一早7點半緊急封閉清空消毒，預計全市場關閉3天，直到下週二（6日）起持PCR陰性證明者才可以出入。

其實，距離環南市場5月21日出現第一起確診個案，至今已經過一個半月。為了避免北農事件重演，農產、畜產、漁產、花卉、環南5大批發市場的工作人員，總計1萬540人，陸續被安排前往醫院打疫苗，卻因為現場動線混亂，一度讓攤商們抱怨連連。

網友回憶先前環南市場打疫苗像大拜拜。（圖／翻攝自Facebook／我是萬華人）

▲網友PO文表示，想到先前攤商打疫苗的盛大人潮。（圖／翻攝自Facebook／我是萬華人）

有網友2日上午在臉書《我是萬華人》PO文感嘆，這次的事件不免讓人想到6月28日環南市場攤商們搭乘專車，前往專責醫院接種疫苗的畫面，「當天未等PCR先打疫苗，像大拜拜的盛況，遊覽車的同車者……為什麼不等陰性才通知大家打疫苗？」

兒科醫師楊為傑2日上午也在臉書《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》PO文表示，「人家安南果菜市場篩了3000多位，全陰性，我本期待台北環南市場也是，沒想到事41／1000，嚇死人，哭哭。」

▼環南市場2日起大清消。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北市環南市場PCR篩檢41人陽性 今起大清消 臨時請出攤商消毒 攤商不滿抗議 副市長黃珊珊到場關切。（圖／記者屠惠剛攝）

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