沒有人比她等更久了　82歲女飛官將與貝佐斯一起上太空

▲貝佐斯邀請82歲芬克搭乘自家太空公司藍色起源的火箭升空。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）表示，月底計畫搭乘自家太空公司「藍色起源」（Blue Origin）的火箭進入太空，並邀請82歲芬克（Wally Funk）當「貴賓」，幫助她圓了十年前因身為女性無法升空的遺憾。

據《衛報》報導，藍色起源訂定20日從德州西部出發，進行10分鐘的太空之旅。貝佐斯在Instagram上表示，這是他「一生」都想做的事情，該計畫共有四位同機，包括弟弟與一名慈善拍賣家，芬克更成為有史以來進入太空最年長的人。

芬克是「水星13」（Mercury 13）的成員之一，1961年自願參加一項太空人培訓計畫，但當時NASA的所有太空人都是軍中的試飛員和男性，如今終於能打破性別阻礙達成夢想。

已故的約翰．葛倫（John Glenn）在1998年以77歲之齡搭乘發現號太空梭（space shuttle Discovery）飛上太空。如果本次順利飛行，芬克將成為史上最年長進入太空的人。貝佐斯在Instagram表示：「沒有人比芬克等更久，歡迎她加入團隊，與我們一起飛行。」

芬克是是美國聯邦航空總署（FAA）的第一位女性檢查員，也是國家運輸安全委員會的第一位女性航空安全調查員，她教了3千多人學會飛行，並於採訪中告訴大家：「我以為我永遠沒機會進入太空，很感謝藍色起源選中我，這是多麼棒的一件事，我已經等不及了！」