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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中美核武數量「1:19」　美國怕爆：增加破壞性風險應「談判軍控」

▲▼東風-41洲際彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國的核武儲量達到200枚，讓美國感到相當憂心會造成「破壞性風險」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國《華盛頓郵報》日前根據衛星照片分析，中國正在甘肅省玉門沙漠地帶建造逾百座洲際飛彈發射井，使得中國各地建造中的發射井數量大幅上升。專家指出，這可能代表北京核武能力出現重大擴張。美國對於中國迅速增強核武力量表達憂心，呼籲北京當局與美國交涉，透過實際作為「降低軍備競賽造成的破壞性風險」。

根據《路透社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上說，對中國增強軍力的事實難以隱瞞，中國逐漸偏離數十年來，發展最低限度嚇阻力的核子戰略基礎。

普萊斯回應《華盛頓郵報》的核彈發射井報導表示，這事態的發展顯示，中國核武庫將更快速成長，可能達到比之前預測更高的水準。

普萊斯說：「這是令人憂心的增強行動，引發外界對中華人民共和國意圖的疑問。對我方來說，應尋求實際作為，以減低核風險的重要性。我們鼓勵北京與我方交涉，透過實際作為，降低軍備競賽造成破壞穩定的風險。」

普萊斯還說，這是為何美國總統拜登將與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接觸列入戰略穩定優先要務，並說「同樣的，這也適用與同為核子強權的中華人民共和國接觸」。

對於中共建黨百年的談話，普萊斯說，華府已「注意」到相關內容，但「不會就具體細節發表評論」。

五角大廈在去年一份呈交國會的報告中估計，中國核彈頭儲備量大約200多枚，數量預料將在10年內倍增；但分析家認為，美國約有3800枚核彈頭，而根據國務院一份資料，截至3月1日已部署其中1357枚。

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