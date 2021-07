中美核武數量「1:19」　美國怕爆：增加破壞性風險應「談判軍控」

▲中國的核武儲量達到200枚,讓美國感到相當憂心會造成「破壞性風險」。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

美國《華盛頓郵報》日前根據衛星照片分析,中國正在甘肅省玉門沙漠地帶建造逾百座洲際飛彈發射井,使得中國各地建造中的發射井數量大幅上升。專家指出,這可能代表北京核武能力出現重大擴張。美國對於中國迅速增強核武力量表達憂心,呼籲北京當局與美國交涉,透過實際作為「降低軍備競賽造成的破壞性風險」。

根據《路透社》報導,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在例行記者會上說,對中國增強軍力的事實難以隱瞞,中國逐漸偏離數十年來,發展最低限度嚇阻力的核子戰略基礎。

普萊斯回應《華盛頓郵報》的核彈發射井報導表示,這事態的發展顯示,中國核武庫將更快速成長,可能達到比之前預測更高的水準。

