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重金爽穿高級禮服「超小氣婚禮」　賓客傻眼：吃不飽還要自己洗碗

新人想辦高調奢華婚，大膽Costdown在賓客身上。（示意圖，翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

凡事量力而為，一對新人疑似為了面子，重金置辦禮服、高價租下奢華場地，然後要求幾位客人去後面洗碗，因為他們沒錢請人了。

至今想到還有氣的賓客日前在Reddit論壇分享，她曾參加一場荒唐到讓人笑不出來的婚禮，某年6月的美國南方，陽光燦爛，一對新人選了超華麗的婚宴會場，穿著高級訂製禮服，笑盈盈地接受賓客給予的羨慕及祝福眼光。

儀式結束，作為女方親戚的原PO拿起盤子走向自助吧，桌上堆著上好的肉、手工麵包、奶酪等高級料理，她取用了些便回座，等因內急而先去排廁所的男友回來一起享用，但男友回來時只帶回空盤，原PO不解，男友解釋等他到時已經沒有吃的了。

原PO於是起身尋找新娘媽，提醒她應該讓外燴業者補貨，只見對方臉上一陣尷尬，低語道：「桌面上就是全部了」。原來新人為了擺盤拍照好看，只願意買高級食材，但因為預算都砸在禮服和場地了，「高級料理」只夠餵飽3/4的賓客，原PO這才明白為何席間沒有任何服務生，原來不是要讓賓客更自在，而是根本沒預算。

最可怕的是，伴娘團在晚餐快結束時飄了過來，要求原PO等人跟她們去一趟廚房，打開門一看，沒有空調的廚房炎熱不堪，水槽裡堆滿剛用過的杯碗瓢盆，伴娘團直白指示「這些餐具都是租的，如果今晚沒有洗乾淨還回去就拿不回押金。」接著就留下原PO等9位賓客，原PO坦承當年她才21歲，不知該怎麼拒絕，所以乖乖撩起小禮服，把手肘插進永無止盡的餐盤，與油漬、廚餘奮鬥，接著她補充，這對佳偶於婚後3年離婚，且女方還邀請她參加第2次婚禮。

網友看完嘖嘖稱奇，「好魔幻的經驗」「新人跟伴娘都太自我中心了吧！」，也有人認為「妳真的洗也是蠻奇葩的」，原PO回覆，一來因為是親戚不好翻臉，二來她的家庭教育總是告訴她要樂於助人，不過隨著年歲漸長、自信增加，她不會再吃這種虧了，有網友緩頰「我也出生南方，年輕女性常被要求順從，我在21歲時可能也會洗下去」。

另外，有網友分享自己的經驗，前男友邀請她共赴婚禮，她喜孜孜地打扮，到了會場卻發現她不是客人而是免費服務生，前男友直到分手都不明白為什麼她會生氣。


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