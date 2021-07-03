日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

記者蘇晏男／台北報導

受到梅雨滯留鋒面影響，日本靜岡及神奈川兩縣自本月2日起降下破紀錄豪雨，其中在靜岡縣熱海市引發土石流，大片房屋及20餘人遭沖走，有民眾拍攝到土石流傾瀉而下的畫面，驚心動魄。外交部長吳釗燮瞭解災情後，立即指示台灣日本關係協會秘書長郭仲熙向日本台灣交流協會台北事務所表達關懷慰問之意，同時也指示我國駐橫濱辦事處向熱海市政府致意慰問。

▲日本靜岡縣熱海市伊豆山3日上午10時半許發生大規模土石流。（圖／翻攝自Twitter／半ケツ王子）

外交部表示，據駐日本代表處及駐橫濱辦事處查報，目前尚無我國僑胞或留學生等國人受災訊息。為慎重起見，駐橫濱辦事處刻正進一步瞭解遭土石流沖走而行蹤不明的20餘人中有無我國人在內，尚待熱海市政府確認中，若有國人受災情形，駐處當立即協助處理。

外交部提醒，由於目前正值日本梅雨季節，有可能豪雨成災，外交部及駐日本各單位均會密切注意相關資訊並與日方緊密聯繫，同時視情提供緊急協助，儘力維護旅日國人身家安全。