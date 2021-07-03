　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

記者蘇晏男／台北報導

受到梅雨滯留鋒面影響，日本靜岡及神奈川兩縣自本月2日起降下破紀錄豪雨，其中在靜岡縣熱海市引發土石流，大片房屋及20餘人遭沖走，有民眾拍攝到土石流傾瀉而下的畫面，驚心動魄。外交部長吳釗燮瞭解災情後，立即指示台灣日本關係協會秘書長郭仲熙向日本台灣交流協會台北事務所表達關懷慰問之意，同時也指示我國駐橫濱辦事處向熱海市政府致意慰問。

▲日本靜岡縣熱海市伊豆山3日上午10時半許發生大規模土石流。（圖／翻攝自Twitter／半ケツ王子）

▲日本靜岡縣熱海市伊豆山3日上午10時半許發生大規模土石流。（圖／翻攝自Twitter／半ケツ王子）

外交部表示，據駐日本代表處及駐橫濱辦事處查報，目前尚無我國僑胞或留學生等國人受災訊息。為慎重起見，駐橫濱辦事處刻正進一步瞭解遭土石流沖走而行蹤不明的20餘人中有無我國人在內，尚待熱海市政府確認中，若有國人受災情形，駐處當立即協助處理。

外交部提醒，由於目前正值日本梅雨季節，有可能豪雨成災，外交部及駐日本各單位均會密切注意相關資訊並與日方緊密聯繫，同時視情提供緊急協助，儘力維護旅日國人身家安全。

ET快訊
快訊／士林久病男與妻爆爭吵墜河　警消打撈30分...救起不治
快訊／高雄驚傳當街砍人　疑前後任爭吃醋談判！1男慘死
高雄單親父重病住院　小姊弟「怕疫情不出門」餓3天靠喝水充飢
週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅湧排隊人潮　當地人氣炸：真的自私
鋼鐵人PK航海王！專家喊要買趁早「不要再等了」　最推這6檔股
防疫旅館大火4死！負責人交保喊冤：我是受害者
高雄民宅崩塌奪命！母遭活埋30分鐘亡　兒心碎喊：媽妳在哪裡？
張文綺認「恢復單身」！小5歲男友飛大陸發展
給百萬買房「她堅持0元懷孕出嫁」下場悲哭！爸媽心寒嗆：賠錢貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

賴香伶要求公車司機列疫苗優先施打對象　「不應對雙北政治考慮」

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

柯建銘：操作買疫苗讓解封只是「空笑夢」　中央地方齊抗疫才是正辦

柯文哲拋北市「半解封」條件　60歲以上打完2劑疫苗

黃世傑自爆「被請假」想回市府上班　蔡炳坤：休假有利釐清真相

快訊／北市6日起開放70歲以上長者預約　8日起打疫苗

快訊／北市虎林街13戶30人確診　8戶是家庭群聚3戶全家確診

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

賴香伶要求公車司機列疫苗優先施打對象　「不應對雙北政治考慮」

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

柯建銘：操作買疫苗讓解封只是「空笑夢」　中央地方齊抗疫才是正辦

柯文哲拋北市「半解封」條件　60歲以上打完2劑疫苗

黃世傑自爆「被請假」想回市府上班　蔡炳坤：休假有利釐清真相

快訊／北市6日起開放70歲以上長者預約　8日起打疫苗

快訊／北市虎林街13戶30人確診　8戶是家庭群聚3戶全家確診

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

快訊／士林久病男與妻爆爭吵墜河　警消打撈30分...救起不治身亡

櫻井翔一跳變成《柯南》動畫人物！肩膀成亮點…神合體暴動啦

攻擊型捕手參戰選秀　文化陳統恩自信重訓打底

快訊／高雄楠梓驚傳當街砍人　疑前後任爭吃醋談判！1男子慘死

花蓮殘劑漏夜搶排！婦跌倒臉撞地、插隊簽名...狀況多改上網登記

東元、菱光經營權之爭「父子各出招」　經濟部：股權比大小

高雄單親父重病住院　小姊弟「怕疫情不出門」餓3天靠喝水充飢

湯姆霍蘭德「深吻贊達亞」炸出粉絲敲碗　漫威無奈回：拜託別煩我

林昶佐遭自治會長洗臉「網路聲量飆高峰」　大贏柯文哲3萬8913筆

美國21歲「天才短跑少女」藥檢大麻陽性　禁賽1個月無緣東京奧運

政治熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

林昶佐嗆柯前一早就「群組發媒體」

快訊／柯文哲：永春市造冊3300人4日起大篩檢

柯文哲令批發市場普篩　增5人確診

北藝40人染疫！　近百名工人未隔離還要去趕工

新北13人環南染疫80人隔離　侯友宜：還有一部分沒通報

專委害玉山大火傳高升　NCC回應了

柯文哲拋北市「半解封」條件　60歲以上打2劑疫苗

快訊／家戶感染嚴重　柯文哲籲：有症狀馬上出來做篩檢

更多熱門

相關新聞

靜岡土石流至少20失蹤　傳2無生跡

靜岡土石流至少20失蹤　傳2無生跡

日本靜岡縣熱海市伊豆山區3日因大雨，發生大規模的土石流，目前至少有20人下落不明，並傳出兩人受傷且無呼吸心跳的消息。目前當地警方展開全力搜救，至少有80名居民已到當地的小學避難。

獨／狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

獨／狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

正妹肉販被起底！宅神踢爆：她就是林昶佐團隊的人

正妹肉販被起底！宅神踢爆：她就是林昶佐團隊的人

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

關鍵字：

日本靜岡熱海外交部吳釗燮土石流梅雨影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

可口可樂復仇！C羅被移走

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面