傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

▲國民黨質疑買疫苗還要等蔡英文開綠燈。（圖／翻攝中國國民黨KMT臉書）

記者徐政璿／台北報導

雲林、南投、花蓮、台東等4個國民黨執政縣市，已備妥文件自購疫苗，不過卻傳出遭到蔡英文政府的阻擋。對此，國民黨呼籲不要「為反而反」，黨主席江啟臣也與4位藍營執政縣市首長，共同發表致蔡英文的公開信，呼籲比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。

江啟臣等人在公開信說明，普遍施打疫苗，仍為解決疫情最終的解方，樂見蔡英文日前以專案申請方式授權永齡基金會，台積電公司以及慈濟慈善事業基金會，對外採購疫苗，公私協力，積極為國人爭取充足、有效，且經國際認證的新冠肺炎疫苗，「公私既然可以協力，地方與中央更應該齊心。」

江啟臣在公開信中質疑，南投縣政府、花蓮縣政府、雲林縣政府以及台東縣政府，日前也依循中央疫情指揮中心所宣布的申請方案，依照永齡基金會等民間團體、企業的模式，向食藥署提出採購疫苗申請，但迄今仍未收到相關答覆。

江啟臣說，防疫不分黨派，中央地方更是堅定的夥伴，為了縣民百姓，懇請蔡英文答應所請，更願意親赴總統府說明採購疫苗初衷，期盼蔡英文以蒼生為念，以國家人民利益為優先，儘速同意請求，一起對抗新冠肺炎病毒的肆虐。

國民黨發言人洪于茜則指出，截止今日，台灣的疫苗接種人口涵蓋率大約只有8.7%，距離我們應該要達到的目標人口涵蓋率83%，相距近10倍；公私可以協力、地方中央可以齊心，一起弭平這段差距，請民進黨不要因為帶著有色眼鏡，就將全民的利益排出在外。

洪于茜也說，中選會今天也因為擔憂疫情傳播風險，而將四項重要的公投案投票延後至年底（12/18），所有暫時無法解封的因子，背後都直指疫苗覆蓋率不足問題，中選會的決議也等同承認疫苗不足就是現行困境，請民進黨不要阻擋購買疫苗。

▼國民黨主席江啟臣偕同黨地方首長，致總統蔡英文公開信，要求說明疫苗採購進度。（圖／翻攝江啟臣臉書）