　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

▲▼國民黨嗆買疫苗還要等綠燈。（圖／翻攝中國國民黨KMT臉書）

▲國民黨質疑買疫苗還要等蔡英文開綠燈。（圖／翻攝中國國民黨KMT臉書）

記者徐政璿／台北報導

雲林、南投、花蓮、台東等4個國民黨執政縣市，已備妥文件自購疫苗，不過卻傳出遭到蔡英文政府的阻擋。對此，國民黨呼籲不要「為反而反」，黨主席江啟臣也與4位藍營執政縣市首長，共同發表致蔡英文的公開信，呼籲比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。

江啟臣等人在公開信說明，普遍施打疫苗，仍為解決疫情最終的解方，樂見蔡英文日前以專案申請方式授權永齡基金會，台積電公司以及慈濟慈善事業基金會，對外採購疫苗，公私協力，積極為國人爭取充足、有效，且經國際認證的新冠肺炎疫苗，「公私既然可以協力，地方與中央更應該齊心。」

江啟臣在公開信中質疑，南投縣政府、花蓮縣政府、雲林縣政府以及台東縣政府，日前也依循中央疫情指揮中心所宣布的申請方案，依照永齡基金會等民間團體、企業的模式，向食藥署提出採購疫苗申請，但迄今仍未收到相關答覆。

江啟臣說，防疫不分黨派，中央地方更是堅定的夥伴，為了縣民百姓，懇請蔡英文答應所請，更願意親赴總統府說明採購疫苗初衷，期盼蔡英文以蒼生為念，以國家人民利益為優先，儘速同意請求，一起對抗新冠肺炎病毒的肆虐。

國民黨發言人洪于茜則指出，截止今日，台灣的疫苗接種人口涵蓋率大約只有8.7%，距離我們應該要達到的目標人口涵蓋率83%，相距近10倍；公私可以協力、地方中央可以齊心，一起弭平這段差距，請民進黨不要因為帶著有色眼鏡，就將全民的利益排出在外。

洪于茜也說，中選會今天也因為擔憂疫情傳播風險，而將四項重要的公投案投票延後至年底（12/18），所有暫時無法解封的因子，背後都直指疫苗覆蓋率不足問題，中選會的決議也等同承認疫苗不足就是現行困境，請民進黨不要阻擋購買疫苗。 

▼國民黨主席江啟臣偕同黨地方首長，致總統蔡英文公開信，要求說明疫苗採購進度。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲▼國民黨主席江啟臣偕同黨地方首長，致總統蔡英文公開信，要求說明疫苗採購進度。（圖／翻攝江啟臣臉書）

ET快訊
36℃↑恐熱8天　美預報「準颱風」在台灣腳邊生成！雷雨彈再開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喬建中害玉山大火遭爆料高升　「估求償破億」創新高...NCC回應了

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

北市確診數首度超越新北　從「黃金交叉」看兩位市長的防疫落差

為何開嗆林昶佐？　自治會長爆內幕「整天捧中央」

林昶佐嗆柯前「群組發媒體」　會長身分起底：江湖人生→雞肉大亨

環南市場41人染疫　柯文哲籲「別太緊張」：這是大規模篩檢必然結果

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打斷

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言

吳崢爆永春虎林周邊出現確診足跡　「我住附近會不會又被戳鼻孔」

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

喬建中害玉山大火遭爆料高升　「估求償破億」創新高...NCC回應了

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

北市確診數首度超越新北　從「黃金交叉」看兩位市長的防疫落差

為何開嗆林昶佐？　自治會長爆內幕「整天捧中央」

林昶佐嗆柯前「群組發媒體」　會長身分起底：江湖人生→雞肉大亨

環南市場41人染疫　柯文哲籲「別太緊張」：這是大規模篩檢必然結果

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打斷

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言

吳崢爆永春虎林周邊出現確診足跡　「我住附近會不會又被戳鼻孔」

喬建中害玉山大火遭爆料高升　「估求償破億」創新高...NCC回應了

吳鳳被網友追問「為何光頭生出捲髮女兒」　曬證據照親揭原因！

社會新鮮人第一顆精品包就選它！PRADA尼龍包、YSL鍊帶包不用3萬元

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

溫網／突尼西亞一姐加博生涯首度闖進16強　再創阿拉伯歷史

沈政男／疫情證明科學重要性　台灣政治必須科學治理！

李沃牆／央行數位貨幣如火如荼　新型態貨幣戰爭硝煙升起

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

政治熱門新聞

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

林昶佐嗆柯前一早就「群組發媒體」

漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁安撫

虎林街永春市場發現個案　開始做區域篩檢

為何嗆林昶佐？當事人爆...跟中央有關

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦

中選會宣告罷免案成立　陳柏惟24字回應

北市確診數首度超越新北　從「黃金交叉」看兩位市長的防疫落差

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

更多熱門

相關新聞

高雄疫苗天使坐地吃飯！照片曝光4000人哭了

高雄疫苗天使坐地吃飯！照片曝光4000人哭了

全台疫苗開放大規模接種，第一線醫護工作相當辛苦。臉書粉專「高雄一百」分享一張照片，內容是疫苗接種處醫護休息的狀況，只見所有人坐在地上，將便當放在鐵椅，默默地吃著飯，畫面讓4,000網友相當感動，也覺得十分不捨，在下方留言致敬。

黃世傑自爆被請假　台大仁醫揭真相

黃世傑自爆被請假　台大仁醫揭真相

金管會爭取8萬名金融前線人員「先打疫苗」　發函指揮中心未獲同意！　

金管會爭取8萬名金融前線人員「先打疫苗」　發函指揮中心未獲同意！　

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

關鍵字：

蔡英文國民黨疫苗

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

可口可樂復仇！C羅被移走

高雄宣布：7/3起暫緩施打不在籍者

36℃恐熱8天　準颱風在台灣旁生成

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

林昶佐嗆柯前一早就「群組發媒體」

伊能靜帶小哈利出席秦昊奶奶壽宴　私下互動曝光

高雄疫苗天使坐地吃飯！照片曝光4000人哭了

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面