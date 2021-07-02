【傳愛的旅程】創業不是夢　攜手贏得新人生

《贏得新人生》

文／萬玟伶

2020年，一場百年大疫大大影響了台灣經濟與就業環境。許多年輕人四處碰壁、就業無著，甚或只能屈就於低薪；許多年輕家庭無力買房、買車，甚且不敢生孩子。白手起家的東森集團總裁王令麟既焦急也心疼，決心為台灣的社會新鮮人提供出路，也尋得致富的商機。

王令麟召集「東森直消電商」的主管，要求他們以創新的商業模式，以最豐沛的資源，以最優惠的分潤，做年輕人的強力後盾。2017年底成立的「東森直消電商」是東森全新布局的全球新連鎖事業，也開啟了社交電商的新模式，整合東森「新媒體＋社群電商＋分享經濟」的所有資源，打造了一個好玩、有趣、又會賺錢的互聯網平台。秉持好東西要與好朋友分享的初衷，擁有超過百萬種商品的「東森直消電商」平台，特別放寬條件開放年輕人加盟入主，讓年輕人在東森的品牌做靠山下，做到真正的全球行銷，並為自己創造財富。

▲東森直消電商，是年輕人創業的強力後盾。(圖／記者李毓康攝)



加入「東森直消電商」 創業不是夢

無畏大疫年，2020年就有上萬名青壯年投入「東森直消電商」行列，跟著東森一起站穩腳步，甚且逆勢成長，繳出 全台15 億的好成績，獲取了遠比預期更豐厚的成果！這也讓總裁王令麟備感欣慰，不只是因為「東森直消電商」成 為全台直銷業界的大黑馬，更是因為實現了他所允諾的「給所有年輕人一個機會」的初衷。

「東森直消電商」目前有五萬名直消商，2020年就有柳大謙、廖國丞、段鳳琳、蔡孟芬和周子凌5位夥伴榮升晉級。其中，蔡孟芬和周子凌還是在全球疫情蔓延時升聘為「皇冠」，每個月穩紮穩打的收入，絲毫不受疫情影響。回想一年前毅然投入陌生的直消領域，只想給自己一個創業的機會，如今他們不但財務獨立，時間自由，也翻轉了自己的人生。他們也向所有年輕人或是想轉換跑道的朋友呼籲：「創業不是夢，現在就是加入的最好時機！」2020年12月年會上，王令麟特別到場表揚這五位新晉「皇冠」，也期待他們號召更多年輕朋友加入東森大家庭，找到自己的舞台，東森永遠要做年輕人最強有力的後盾。

▲綜藝天王吳宗憲也號召一票演藝圈好友加入東森直消。



為年輕夥伴鋪路 攜手贏得新人生

東森從不吝給年輕人機會，年輕「皇冠」的成功故事和親身證言，翻轉了許多人過去對直銷的刻板印象，就連演藝圈的名人，如綜藝天王吳宗憲、鬼才沈玉琳、音樂才子黃國倫和戲劇教母周遊，也都陸續加入東森。他們以實際的行動支持東森，也以積極的作為肯定東森為下一代鋪路的心意。向來心直口快的憲哥在為「東森直消電商」拍攝代言廣告時，就暖心地表示要做晚輩的靠山；周遊也自曝決定加入東森後，有朋友納悶問她：「退休還缺錢嗎？」她也毫不猶豫地表示，就是希望帶著底下的年輕夥伴們多賺錢、多做公益。

▲慶祝月破四億，五萬名直消電商跟著東森一起站穩腳步、行銷全球。

有別於投身傳統直銷，多要面對囤貨、資金等壓力，東森直消平台是以優質的自營商品、保健食品，以及擁有強大技術與貴婦級體驗的自然美、森美妍等保養護膚品項，讓各個通路與電商平台就可以一手包辦全家大小的食衣住行。不少初次接觸東森直消的年輕夥伴，談起自己當初選擇加入「東森直消電商」的契機都笑說：「正是因為品牌夠大，一說『東森』兩字就有種被對方信賴的感覺。」正因為如此，毋需多做解釋，也不必積極推銷，親朋好友都跟著歡喜投入創業人生，這也是東森直消平台最引以為傲的所在。

人生怎麼定輸贏？對初入職場的年輕人來說，人生的起步至為重要；而對中年轉業、二度就業、甚或身心障礙者來說，人生無法重來，但是可以重新出發。東森邀請有志青年一起參與新興的直消平台，圓自己一個夢，為自己的人生打拼，也跟著東森的腳步，賺全世界的錢，共同成就美好的財富人生。

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