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【傳愛的旅程】《聲林之王》為台灣歌壇培育明日之星

▲▼公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,聲林之王。（圖／攝影組）

文／萬玟伶

就如過去的千里馬需要遇到伯樂，當今的年輕人不乏出色的表現，只缺一個讓他們發光發熱的舞台。《聲林之王》，就在這樣的思維下華麗登場。

2018年《聲林之王》廣發英雄帖、海選上千人，並重金禮聘兩位天王級歌手蕭敬騰、林宥嘉擔任首席指導。集結了大魄力、大 資金、大卡司 、大製作、大宣傳，《聲林之王》大型選秀節目在東森集團總裁王令麟的大力支持下，一出手就氣勢不凡。

「要做就做最高規格！」王令麟豪氣地宣示。華麗氣派的布景，全新打造的舞台燈光，頂尖的製作團隊，一集斥資一千萬的超高製作費，果然一開播，立即凝聚全亞洲乃至全世界華人的目光，比賽過程扣人心弦、高潮迭起，也捧紅了多位潛力新人。

▲▼公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,聲林之王。（圖／攝影組）

▲超強組合聯手打造《聲林之王》。

尋找有潛力的未來之星

暌違多年，台灣終於又有了屬於自己的大型選秀節目。台灣歌壇已經十年沒有出人才了，十年前電視選秀節目選拔 出來的歌手，現在都在歌壇上發光發亮，但也呈現青黃不接、後續無人的窘態。這次東森集團大手筆投資做歌唱選秀節目，就是希望為台灣年輕人打造一個可以盡情發揮的表演舞台，也為台灣歌壇發掘人才，培育明日之星。

來自泰國、馬來西亞、香港、韓國，乃至北美、加勒比海等歌唱好手，都不遠千里跨海而來同台飆歌。擁有甜美嗓 音的14歲女孩Gail、唱功了得的許莉潔以及唱作俱佳的李友廷，都在《聲林之王》舞台上將自己想說的話、想唱的歌，以及心中的夢想，傳達給全世界，也為台灣演藝娛樂這片歌唱森林，添增了許多新的聲音與能量。

細數台灣過去的歌唱選秀節目，多關注在選手間彼此的競爭，而《聲林之王》在王令麟與兩大製作人王偉忠、詹仁雄的堅持下，以縝密的賽制規劃，以硬碰硬的歌唱實力，打造出耳目一新的風貌。對每位年輕選手來說，這裡既是殘酷對決的舞台，也是與前輩切磋學習的場域，每個挑戰都獨一無二，每個機會也千載難逢。王令麟還多次以自身經歷鼓勵選手：「不管是獲選、還是落選，這都是人生的一個過程，永不放棄。」

▲▼公益,愛心雲,傳愛的旅程,東森慈善基金會,王令麟公益,聲林之王。（圖／攝影組）

▲敲響金鐘，王令麟開心帶領年輕歌手走紅毯。

敲響金鐘　實至名歸

優質的製作內涵，為年輕人圓夢的初衷，《聲林之王》初試啼聲就在第54屆金鐘獎入圍三項大獎，並在評審團的高度肯定下榮獲「綜藝節目獎」。《聲林之王2——聲境傳奇》在第55屆金鐘獎也再次刷新紀錄，一舉入圍「綜藝節目獎」、「非戲劇類節目導播獎」、「美術設計獎」以及「聲音設計獎」四項大獎。隱身幕後的推手王令麟上台時感性地吐露他的起心動念，就是要「取之於年輕人，用之於年輕人，給他們一個舞台、一個機會。」得獎，是肯定，更是激勵，王令麟強調這也說明了《聲林之王》是在做對的事情，未來會給予更多的支持。

一個節目的成功絕非偶然，《聲林之王》有王牌製作人王偉忠帶領的頂尖娛樂製作團隊，有東森集團在資金上的全力挹注，聯手打造一個星光閃閃的舞台，而這背後還有賴「ETtoday東森新聞雲」堅強的媒體實力作為後盾，讓所 有的參賽者感受到來自觀眾最直接的掌聲鼓勵。

做為台灣排名第一的新聞網站，「ETtoday東森新聞雲」經由精心設計的圖文影音，以及全方位互動的社群服務，深受11歲到18歲青少年喜愛。ETtoday的「東森星光雲」目前擁有超過400萬的日均流量，及超過200萬的熱情粉絲。每一集《聲林之王》的首播，都搭上「ETtoday東森新聞雲」的強力推播，以叢林生存法則為企劃包裝，再加上別出心裁的賽制規劃，不斷刷新收視新高與網路社群的討論聲量。選手們每一次出場，動人心弦的歌聲、激盪人心的演出，對照他們仍略顯青澀卻真誠直率的談話，都緊緊抓住全球華人觀眾的眼球，並跟著他們的夢想一起成長茁壯、自信飛揚。

為年輕人創造多元舞台

第一、二季賽事打響了《聲林之王》的名號，短短兩年內已有十多位選秀歌手，陸續發行音樂作品，獲得廣大迴響。緊接而來的第三季海選，也吸引眾多海外華人摩拳擦掌、躍躍欲試，無奈2020年一場百年大疫來攪局，牽動全球變局，也打亂了所有既定的規劃。王令麟不禁轉念思考，此時需要的是更多元的舞台，讓不同領域的年輕人也有一展長才的舞台。於是，後續便有《料理之王》實境料理節目接棒，上檔熱播。

堅持投入電視產業的初心，並要拉大格局、放長眼光，王令麟以自身初生之犢的歷練大聲宣示，東森集團就是要和 年輕人站在一起，為年輕世代創造一個個嶄露頭角的機會，也讓每一個年輕人找到自己發光發熱的舞台。這是東森的允諾，也是王令麟不變的信念。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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