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【傳愛的旅程】送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

文／林璟倩

「希望能有一隻大熊熊，像媽媽一樣陪在我身邊。」
「希望能有好多圖畫書，代替爸爸講故事給我聽。」
「希望能有溫暖的圍巾，讓我可以謝謝阿公阿嬤。」

每個孩子心中都有一個屬於自己的耶誕老人，希望能在耶誕節來臨時，收到期盼了一整年的夢幻禮物。然而這樣的小確幸，對偏鄉的原住民孩子來說，卻是一件奢侈的想望。因為他們大多與忙於工作的父母分隔兩地，而由年邁的爺爺奶奶代為照顧，即使有想要的東西，往往也只能放在心裡，深怕一說出口又加重了家裡的經濟負擔。

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

▲祈願每一張年輕的臉龐，都能找到自己的一片天空。

孩子們的心願，東森慈善基金會聽到了。連續20年基金會發起「送愛到部落」的活動，讓原鄉的孩子也有機會在耶誕前夕許下心願，再透過東森購物會員、東森新聞雲網友的齊心協力，一起為他們圓夢。細細翻看每年的心願清單，每一個心願的背後，都有著一個感人的小故事，也都藏著一個孩子單純卻又令人心疼的心思。像是有些孩子許願想要全家一起吃得飽穿得暖、有些孩子想要一個可以陪伴說話的絨毛玩具、也有孩子只是想要擁有一支屬於自己的筆；另外也有些孩子是學校老師發現他們沒有厚外套可穿，上學時總在寒風中冷到瑟瑟發抖。

收到小朋友這些大大小小的心願，東森慈善基金會立即下達募集令，並號召東森購物會員及網友一起響應。「送愛到部落」年年都獲得廣大迴響，總能順利募齊所有的冬衣、文具、書本和玩具。甚且在ETtoday 東森新聞雲的報導後，還曾經募到超過6,000 份耶誕禮物，塞爆了好幾輛貨車，讓滿滿的善心和愛心化為歲末寒冬的一股暖流，傳遞到孩子們心中。

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

▲東森耶誕點燈，是部落孩子每年最期盼的活動。

最動容於小朋友　發揮手心向下的愛心

「送愛到部落」活動中，最令人感動的是有不少小朋友發揮手心向下的溫暖。像是有一年，桃園復興鄉高義國小二年級的紫悅小妹妹，因為媽媽忙於工作經常不在身邊，而寫下「希望有一隻大熊熊代替媽媽在山上陪伴我」的耶誕心願，東森集團員工就讀國一的女兒看到後，竟大方地割愛，把自己不久前才收到全新的絨毛大熊捐出，還以大熊熊的口吻寫卡片鼓勵小妹妹，這份貼心的關懷讓這個傳愛行動更顯珍貴，也讓「送愛到部落」這個活動更具意義。

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

▲抱著夢想已久的大熊熊，開心幸福寫在小朋友的臉上。

另外，也有花東偏鄉原住民小學缺乏童書繪本，台北市木柵國小、光復國小及萬大國小的小朋友，就主動發起「募童書送部落」 的行動，當上千本童書送到原鄉，兩邊的孩子在「送愛到部落」耶誕點燈活動上相見歡，大家都感受到分享的喜悅和快樂。

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

▲歲末年終送愛到部落，一辦20年從未間斷。

歲末年終是感恩惜福的時節。每年耶誕節前夕，東森慈善基金會都會在東森購物中和總部廣場上，立起高高的耶誕樹，並邀請原住民小朋友們北上參加「送愛到部落」感恩暨點燈晚會。對許多小朋友來說，這也是難能可貴的校外教學體驗，能有機會順道來台北一遊，儼然就像是他們的畢業旅行。就在這晚，孩子們口中的「東森爸爸」王令麟也會化身耶誕老人為孩子圓夢，親手把小朋友夢想已久的禮物交到他們手中。

最愛來自東森爸爸的溫暖

過去王令麟就經常親自深入偏鄉部落，陪伴孩子運動玩耍、體驗學習，建立起深厚的情誼。20年下來，不少當年愛撒嬌的小女孩都長大了，很期待能再和她們的「東森爸爸」見見面。於是，在基金會的安排下，正值國三的姜晶蕙和范紫芸特別趕到「送愛到部落」晚會現場驚喜現身，倚在王令麟身邊說：「最懷念當年東森爸爸的溫暖。」看著當年討抱的小女孩已然長成亭亭玉立的少女，王令麟一度紅了眼眶，也更堅定了持續關懷部落的信念。

▲▼送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心。（圖／翻攝自傳愛的旅程）

▲網球好手詹詠然、詹皓晴姊妹每年都會專程趕回，和東森一起溫馨點燈。

「慈善是非常偉大的事業！」台灣職業網球好手詹詠然也感受猶深。長年接受東森獎學金贊助的她，幾乎每年耶誕前夕都會懷著感恩的心，專程趕回台灣參加耶誕點燈活動。望著東森集團大家長百忙之中仍然穿梭在人群中為部落孩子們發糖果、送禮物，詹詠然也告訴小朋友們說：「東森提供這麼多這麼好的機會讓大家勇敢前進，但從來不曾要求我們有什麼回饋，希望這份心意，小朋友們也都能好好珍惜。」

儘管台北的冬夜總是飄著綿綿細雨，因著「送愛到部落」，因著無數美好的心意，大家的心頭都是暖暖的。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

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