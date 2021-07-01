士林「小隋棠」 誆合法代操股票　3友人遭騙710萬...這下悲劇了

▲北市莊姓女子向3友人表示有股市代操資格，導致3人共匯款710萬到她戶頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市41歲身材姣好號稱「小隋棠」莊姓女子，向3友人謊稱她有合格的代操資格、投資股市專長且獲利能力良好，導致3人陸續共匯款710萬到她戶頭，沒想到從此無消息，3人憤而提告；不僅如此，莊女還假藉「女友人遭性侵可幫擺平」向陳姓男子詐騙150萬」。士林地檢署偵結2案，依違反證交投資信託及顧問法和詐欺二罪將她起訴。

起訴指出，莊女未經主管機關許可，不得經營全權委託投資業務（俗稱代操），且莊女並無股市投資專業能力，卻基於違反證券投資信託及顧問法及詐欺犯意，在2020年7月間，陸續向莊姓友人、吳姓友人、許姓友人佯稱有合格的代操資格、投資股市專長、獲利能力，導致3人深信不疑，陸續共匯款新台幣710萬到她戶頭，供她代操，豈料，莊女無法如期將錢給予3人，3人察覺有異並報警處理。

▼莊女遭起訴後，曾被她騙的友人在臉書PO文抒發心情。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不僅如此，莊女在去年12月8日與許姓女投資人及陳姓男子到台中共遊，並投宿在台中某旅館。豈料，許姓女子隔日卻向莊女抱怨覺得自己遭陳男性侵。

莊女竟基於詐欺犯意，在該日晚間某時起，多次透過通訊軟體LINE向陳男佯稱「許女深感受辱而有自殺念頭」並向陳男拍胸表示，「我對她很有影響力，保證讓你不被告」陳男深信不疑，並在同年月11日將150萬匯到莊女戶頭。

事後陳男向許女試探，並意外得知投宿後2人就未見過面，但莊女卻向陳謊稱，已經將100萬及柏金包交給許女了，這下陳男才得知自己也遭騙。

莊女偵訊時，矢口否認且辯稱未幫3人代操，但檢察官根據匯款單、證券公司交易紀錄，以及她跟陳男的對話紀錄等事證，認莊女是卸責之詞，不足採信，偵結後依詐欺罪嫌、違反證券投資信託及顧問法起訴。

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