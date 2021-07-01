遙控器老闆遭討3990萬票款　急著幫SPA妻免債自己慘了

▲老闆坦承冒用妻子印章開支票，順利幫妻子免債，卻因此被起訴偽造有價證券罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

遙控器公司鴻達積負責人王健發，因涉嫌違法販售未上市股票，5年前遭檢調單位搜索約談後，曾投資4千萬元的股東拿著王開的3990萬元支票，要求在票上簽名用印的王健發夫妻買回股票，王為幫妻子免除債務，自爆當時妻子正在作SPA，他冒用印鑑開票，結果反讓自己吃上偽造有價證券官司，被台北地檢署提起公訴。

王健發是因遭檢舉，涉嫌從2012年起，透過地下盤商，以每股10元到60元不等價格，違反販售鴻達積未上市股票，檢調單位在2016年11月間搜索約談後，被諭令依違反《公司法》100萬元交保，後來鴻達積已經在2019年改名為安比創，並辦理減資。

而曾姓女子因為在2014年以4000萬元買了鴻達積200萬股，在得知鴻達積疑涉違法後，自行或透過妹妹找王健發協商，由王買回股票，並取得王簽發，並有王妻用印的3990萬元支票，結果支票無法兌現，曾女憤而打官司要求王健發夫妻給付票款。

台北地院新店簡易庭一審判王健發夫妻要賠錢，但案件上訴二審出現變化，王健發為了保護妻子免除債務，竟一口承認當時他未經授權，就擅自蓋用妻子的印章，其實妻子在開票當天，正在SPA館美容，並不知道這回事，高院根據王妻的消費單據等事證，考量王未遭脅迫簽票等理由，改判王要獨自負責支付3990萬元票款，王妻則不用。

檢方發現這項逆轉後，簽案偵辦，6月30日依偽造有價證券罪嫌起訴王健發，另外王健發控告曾姓女子和妹妹，分別為了追討票款涉嫌誣告、偽證等罪，則因曾女姊妹只是依法主張權利，說明親身經歷等理由，由檢察官另案處分不起訴。

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