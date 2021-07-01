快訊／郭台銘500萬劑BNT有新突破？　幕僚：一切正進行中

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫苗短缺，外傳台積電、永齡基金會購買的疫苗8、9月就可以抵台，不過此說法目前仍未獲得證實。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤下午在臉書公開表示：「向各位關心的朋友問好，一切正在進行中。適當時刻會向大家說明。」

近期民間團體、企業陸續表達願協助政府採購或捐助新冠肺炎疫苗的意願，經過民間不斷呼籲，總統蔡英文才和台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘會談，最後由政府授權洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並以捐贈的形式給予政府。

行政院發言人羅秉成6月26日進一步表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，25日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

外傳台積電、永齡基金會購買的疫苗8、9月就可以抵台一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日下午回應表示，「問了一個我很難回答的問題，但這是我們所期待的」。劉宥彤則說「一切正在進行中，適當時刻會向大家說明。」

除了台積電、鴻海外，慈濟也想捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，但因未獲得政府授權而卡關。行政院今表示，將依照之前台積電和永齡基金會捐贈的採購模式，成立慈濟採購疫苗專案，協助購買疫苗。

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