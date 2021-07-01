快訊／新北長者預約莫德納第二天　7.7萬人已登記名額只剩3萬劑

記者黃巈禾／新北報導

新北市政府昨日上午8點起，開放72歲以上長者線上預約莫德納疫苗，開放後半小時內瞬間湧入百萬流量量，系統負荷過大一度當機。新北市1日在防疫記者會上透露，截至1日下午2時為止，已有7萬7149人完成預約。

新北市長侯友宜表示，一些醫療院所的網站預約也同時啟動，新北啟動區政里的服務系統，因為長輩們這一次打的是莫德納，上次AZ施打率比較低，75歲以上長者願意回來打莫德納，市長非常歡迎。

侯友宜指出，這次預計實施兩個系統，讓大家安心施打，昨天因為很多長輩怕打不到莫德納心裡比較著急，很多長輩的兒女用網路預約，網路預約在昨天早上一開通就達到百萬人次，一下湧入那麼多的量，造成塞車，一塞車登入上系統就慢，心裡就更著急，就打電話到區公所、里長、里幹事，昨天早上8點到9點，很多里長和區公所的電話滿滿滿，區公所跟里長動用很多人協助登記。

侯友宜提到，感謝里長啟動原有的電話登記、造冊服務，昨天在區公所、里長、里幹事協助登記完成就有1萬9252人，也都轉成網路預約，昨天都已經完畢，到今天下午兩點已有7萬7149人完成預約。

侯友宜強調，網路預約系統中午過後就蠻順暢，今天也順暢，大家不要急，按照年齡、順序施打，時間到了一定打得到，75歲以上沒打到的也可以回來打，72歲以上一定打得到，大家趕快來登記，會用網路的就用網路，不會用網路就撥打服務專線電話，今天還有3萬81人可以預約登記。

▼截至1日下午2時為止，新北市已有7萬7149人長者完成預約疫苗。（圖／翻攝直播）





