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LIVE／對話曝光！黃珊珊疑涉好心肝特權打疫苗　1500親上火線說明

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

好心肝診所違規打疫苗爭議再起，北市經查，歸咎衛生局基層程序出錯，將涉案同仁送考績會檢討，衛生局長黃世傑另行檢討；不過，台北市議員簡舒培1日踢爆北市副市長黃珊珊與黃世傑對話紀錄，不僅揭露市府高層疑似事先知情，且黃珊珊可能還認識好心肝基金會董事長許金川。對於被簡舒培指控授意撥發疫苗，黃珊珊下午3時召開記者會澄清，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲簡舒培揭露黃珊珊（圖右）與黃世傑對話紀錄。（圖／簡舒培辦公室提供、記者湯興翰攝）

▲簡舒培揭露黃珊珊（圖右）與黃世傑對話紀錄。（合併圖／簡舒培辦公室提供、記者湯興翰攝）

簡舒培1日上午先於臉書指出，自己握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁，而自己所謂的市府高層，指的就是市府11樓的市長跟副市長室。

她提出3個問題，第一，衛生局發給好心肝診所疫苗，市府11樓高層是否事先知情？第二，11樓的市府高層和好心肝的董事長許金川是否有直接聯繫管道？第三，11樓的市府高層，是否跳過黃世傑，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？

黃珊珊上午視察濱江市場時被問及此事。她表示，這件事就是好心肝曾反映想當疫苗合約診所，時間大約在6月初時，對方也有透過朋友傳訊給她，而自己的回覆是「歡迎大家當合約診所，但目前還沒發疫苗到診所打，只有發到醫院，所以我的態度就是歡迎大家以後來當。」

黃珊珊說，後來6月8日出狀況，她才驚覺到好心肝之前有來反映此事，但「我本人從沒有反映給衛生局任何一個同仁！」因為那時候沒分配任何疫苗給診所，「我們有接到他們（好心肝）希望成為合約診所的請求，也說歡迎大家。」至於疫苗，他們完全不知道衛生局同仁有給100瓶。

黃珊珊強調，好心肝之前有透過人給予聯繫方法，當時他們回覆是「歡迎大家當合約診所」，目前政風處都已經調查完畢，為什麼會發給好心肝疫苗，已經釐清清楚了，且檢調也在調查中，若接到議會請託或民眾請託，「就是到我這裡而已，沒有轉出去，也更不可能要求同仁做違反當時規定的事情。」

不過，簡舒培下午召開記者會，公布黃珊珊與黃世傑的對話紀錄，簡舒培強調，市府11樓都知情，卻不願意透露，把責任推給衛生局基層，這些對話都是6月9日早上8點到9點發生的事情，黃世傑傳的許金川訊息，顯見黃珊珊與許金川認識，且黃珊珊還有對方手機號碼。

對於黃珊珊上午稱沒把好心肝消息轉達給任何人，簡舒培則質疑，那為什麼黃世傑會把許金川給黃珊珊的建議，傳到衛生局群組中，這是誰在說謊？

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

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