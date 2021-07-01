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在家防疫就要嗑零食！「西西里法式麵包餅乾、椰奶咖哩蝦條」新登場

▲CW西西里風味法式麵包餅乾、Hen蝦椰奶咖哩風味蝦條。（圖／業者提供）

▲2款最新零食來了（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

在家防疫絕對不能少了零食！在台掀起搶購炫風的韓國CW大蒜麵包餅乾推出台灣限定「台式西西里」新口味了，切片的法式麵包餅乾大口咬下竄出番茄香氣，還有羅勒葉點綴提味，涮嘴到不行，絕對要搶吃；而東區超夯排隊名店「MAMAK檔星馬料理」近日也推聯名餅乾「Hen蝦蝦條」，要以東南亞經典椰奶咖哩風味刷新防疫零食排行榜。

▲▼韓國「CW西西里風味法式麵包餅乾」上市。（圖／業者提供）

▲CW西西里風味法式麵包餅乾是台灣限定口味。

看準台灣人口味，韓國CW特意打造台灣限定「台式西西里法式麵包餅乾」保留原本的切片法式麵包餅乾，並選用番茄搭配羅勒葉，打造夏季清爽滋味，每一口都能吃到鹹甜爽脆的口感，一口一口停不下來，即日起於指定電商、通路販售，喜歡的絕對要下單搶嚐鮮。

▲▼MAMAK檔星馬料理和華元食品聯名推出「Hen蝦椰奶咖哩風味蝦條」。（圖／業者提供）

▲MAMAK檔星馬料理攜手華元食品推出聯名蝦零食。

另，東區夯店「MAMAK檔星馬料理」也首度跨界找來台灣老字號「華元食品」合作，推出超狂零食「Hen蝦 椰奶咖哩風味蝦條」，以非油炸方式將經典椰奶咖哩結合蝦條，再搭配主廚特製椰奶咖哩調味粉調味，口感超豐富，預計7月2日於全聯正式開賣，上市期間第2包還有半價優惠。

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