「香菜皮蛋豬血糕比薩」太夯！開店2小時就沒原料　店員補貨忙翻

▲必勝客推香菜皮蛋豬血糕比薩掀起超高討論度。（圖／網友授權提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一次比一次狂！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」29日強勢開賣台味十足的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，一次把不少人視為地雷的3大食材全放在一起，還撒上花生粉調味，成功掀起話題，就有門市人員透露，2天賣掉近80個豬血糕比薩，今天（30日）銷量直接翻倍，開店2小時賣到食材短缺，只能急借原料，「忙到不行。」店員也表示許多人都是為了嚐鮮才來，但實際吃過的民眾可是正反評價都有。

▲實際吃過的民眾坦言不難吃但不是很搭。

必勝客「Hot台味」系列推出超狂新品「香菜皮蛋豬血糕比薩」，特意選用限定薄脆餅皮搭配雲林小農契種香菜，再鋪上滿滿滷香豬血糕、Q彈皮蛋，最後撒上花生粉中和鹹味，日前一曝光就掀起超高討論度，29日正式開賣後吸引一票人躍躍欲試，網上則陸續出現開箱照分享，有網友直呼「敢吃的還可以嚐試」、「其實滿好吃的」、「好吃」，但也有人崩潰「真的太詭異了」、「不會想吃第2片」，評價兩極。

「賣翻了！」有台北市某門市不具名店員透露，「香菜皮蛋豬血糕比薩」昨天甫上市僅約賣20個，今天「突然」2倍成長，銷量突破50幾個。該門市人員說，可能網路討論發酵，很多人決定嚐鮮，今天才營業約2小時餅皮就用光，只能急借食材繼續販售。



該門市人員粗估，「香菜皮蛋豬血糕比薩」帶動業績較平日成長2倍，不少消費者直接是看了網路文章來嚐鮮，也讓員工體驗如周末一般忙碌。



《ETtoday新聞雲》實際訪問嚐鮮過的民眾，評價不一，有人分享：「不難吃，米血滿好吃但皮蛋味道好重，沒有搭的感覺。」也有消費者笑說：「不會想要再買。」一名黃姓民眾買給小孩吃，她說覺得味道很衝突，但小孩異常喜歡，還吵著要再買。



儘管討論度高、市況熱絡，但必勝客唯持一貫低調，面對《ETtoday新聞雲》詢問業績、銷量，均表示：「不便提供。」

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