不認機師海外接種疫苗　陳時中：不是嘴巴說了算

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

機組員檢疫新制今日實施，依照接種疫苗有不同規範，不過，針對已經在海外接種疫苗的國籍航空外籍機師，指揮中心不認接種紀錄，且發函民航局，要求研議可證明其他國家接種紀錄真實性後再議。指揮中心指揮官陳時中表示，「機組員是不是打過疫苗不是嘴巴說了算」避免防線失效，公司或者民航局等管理單位應該判斷真假，依循體制辦理才能把事情辦好來。

國內機組員檢疫新制今日上路，值勤飛往七個高風險國家的機組員一率要進行14天居家檢疫，其他長程航班機組員未接種疫苗者採「7+7」；施打一劑疫苗且滿兩個月者可改「5+9」，完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性(每3個月監測)，採7天自主健康管理(結束日PCR陰性)。

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已經在海外接種疫苗的國籍航空外籍機師，指揮中心不認接種紀錄，且發函民航局，要求研議可證明其他國家接種紀錄真實性後再議。陳時中說，機組員打了疫苗不是嘴巴講了就算，國際上都還在研議如何證明，而第一個要提出的當然是機組員相關證明，目前台灣會由航空公司、還有主管機關也就是民航局來審查，也可以請外館來協助確認，沒有辦法由指揮中心一一做認證。

副指揮官陳宗彥表示，機組員抗體檢測數據的標準，6月23日已經訂出並且於記者會中公布，實際上兩家公司都有安排組員檢驗抗體狀況，其中1家上週五已經開始進行，另1家接種後滿2週的時間比較慢，明天就會開始。