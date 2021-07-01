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南投花蓮宜蘭金門18歲以上可預約疫苗殘劑　這4個縣市量少不開放

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗殘劑的施打各縣市規定不同，嘉義市、屏東、台東、澎湖等4縣市考量殘劑極少，不開放。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入大規模施打疫苗的階段。針對殘劑的施打，中央疫情指揮中心日前宣布開放給現階段序列外的人員施打，但各地方政府規定各有不同。根據衛福部資料，南投、花蓮、宜蘭、金門等4縣市逕提供18歲以上者預約施打；至於嘉義市、屏東、台東、澎湖等4縣市，則考量殘劑極少不特別開放。

隨著自購疫苗陸續到貨，加上美國、日本分別捐贈了250萬劑、124萬劑，目前台灣總計有526.66萬劑疫苗。根據衛福部統計，目前200.3萬劑已施打，196.3萬人已接種，人口涵蓋率約8.35％。

根據衛福部統計，第一類的醫事人員，預估接種55.1萬人，累積接種43萬人，接種率78.4％；第二類的中央及地方政府防疫人員，預估接種19.4萬人，累積接種14.4萬人，接種率74％；高接觸風險第一線工作人員，預估接種8.9萬人，累積接種3.1萬人，接種率34.9％。

第四類的因特殊情形必要出國者，預估接種7000人，累計接種2000人，接種率28.5％；第五類的機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者，預估接種54.4萬人，累積接種26.8萬人，接種率49.1％。

第六類的感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡部分，75歲以上長者預估接種150萬人，累積接種52.9萬人，接種率35.3％；孕婦部分，預估人數18萬人，累積接種9000人，接種率5.5％。

第七類的維持國家安全及社會機能正常運作者，預估接種人數38萬人，累積接種5.8萬人，接種率15.2％；65歲到74歲高齡者，預估接種198.5萬人，累積接種4.1萬人，接種率2.1％。

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