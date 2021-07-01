「不疫調卻開夜市搞群聚！」林靜儀批柯文哲：疫苗還打確診者身上

▲寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北寧夏夜市29日微解封，外界都看好7月12日有希望解封，不過疫情尚未平息，雙北目前也處於一個疏忽就又會升溫的狀態。前立委林靜儀醫師質疑，台北市長柯文哲「不疫調不匡列不隔離還開夜市搞群聚，你是多希望全台灣繼續三級警戒下去？ 」

林靜儀在臉書指出，北農有攤商「接種完疫苗才被通知確診」，很明顯就是台北市打疫苗時序混亂，台北市診所數不清幾家，開車30分鐘內也可以找到一家醫學中心，在醫療資源如此充足的條件下，「台北北農沒有匡列、沒有隔離、還未全面PCR。」

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▲林靜儀質疑北市防疫太鬆散。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）



她比較了屏東市政府與台北市政府的防疫態度，屏東枋山驗出Delta病毒後，第一時間匡列177人並全數隔離，枋寮也匡列399人全數隔離，至今已經完成了5921次PCR篩檢；台北市則是6月25日傳出9人確診、匡列13人，結果「6/28 議員發現有10個確診者的匡列接觸者是0！」

林靜儀認為，台北市把「打疫苗當作防疫」，沒按照程序先匡列、PCR篩檢，「把疫苗打在確診者身上，時序根本不對！更不要說感染者去跟大家擠在一起打疫苗，不是增加接觸者嗎？ 」在防疫不全面的狀況下，台北市竟然還宣布夜市微解封，任誰都會擔心疫情再度爆炸。

貼文底下留言指出，「台大醫師全台最棒，枋山在哪裡都不知道」、「一個台大醫師，說不懂病毒傳染就像星火燎原，騙肖耶」、「就是這樣的防疫能力還說要開放夜市才讓人擔心」、「苗栗屏東都快結束了，結果雙北已經兩個月了還沒結束，全台灣繼續等雙北市長不匡列、不疫調、不隔離、不PCR篩檢」、「看到疫調，我搖頭的苦笑了…..我在北市好無奈啊。」